Ramazan ne zaman başlıyor 2022? İlk sahur ve oruç için kaç gün kaldı? Diyanet Ramazan takvimi 2022!

Ramazan ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 11 Ayın sultanı Ramazan; bereketin, bolluğun ve paylaşımın yoğun şekilde yaşandığı, yılın en mübarek ayı olarak bilinmektedir. Bu kapsamda Ramazan ne zaman başlıyor 2022? İlk sahur ve oruç için kaç gün kaldı? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Diyanet Ramazan takvimi ve detaylar haberimizde.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihinde idrak edilecek.

Ramazan'ın son günü olan arife günü 1 Mayıs tarihinde olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olarak gerçekleşecek.

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

2022 Ramazan imsakiyesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.mynet.com/ramazan/imsakiye

2022 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ NELERDİR?

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

RAMAZAN AYININ FAZİLETİ NEDİR?

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir bereket ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını aralayacaktır. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekan cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır: “Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar”

Mübarek Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, yoksullara, ihtiyacı olanlara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ve yardım ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır.

