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Ramazan öncesi 200 Müslüman din adamını sınır dışı edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 06.05.2019 09:40 | Son Güncelleme

Sri Lanka hükümeti, Paskalya gününde düzenlenen ve 250'den fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan bombalı saldırıların ardından 200 Müslüman din adamını sınır dışı etti.

Ramazan öncesi 200 Müslüman din adamını sınır dışı edildi

Toplamda 600 kişinin sınır dışı edildiğini belirten İçişleri Bakanı Vajira Abeywardena, "Ülkedeki mevcut durumu göz önünde bulundurarak vize sistemimizi inceledik ve din alimleri için uygulamayı daha da sıkılaştırma kararı aldık. Sınır dışı edilenlerden 200'ü de Müslüman din adamıydı." ifadelerini kullandı.

Söz konusu tedbirin yabancı din adamlarının yerel halkın aşırılığa kaymasına engel olmak için uygulanacağı belirtildi.

Bakan Abeywardena, yabancı uyruklu kişilerin ülkeye yasal yollardan girdiklerini ancak 21 Nisan'daki saldırıların ardından başlatılan güvenlik soruşturmaları sırasında, vize tarihleri geçmesine rağmen bu kişilerin burada kalmaya devam ettiklerinin anlaşıldığı söyledi.

Ayrıca şahıslara vize tarihini geçirdikleri gerekçesiyle cezai müeyyide uygulandığı da kaydedildi.

Sri Lankalı bakan kovulanların uyruklarına ilişkin detay vermedi.

Emniyet birimleri ise vize tarihi geçmesine rağmen burada kalanların çoğunlukla Bangladeş, Hindistan, Maldivler ve Pakistan'dan gelen yabancılar olduğunu belirtti.

Ada ülkesinde on yıllardır yabancı din adamlarıyla birlikte çalışan kurumların bulunduğuna işaret eden Abeywardena, "Onlarla hiçbir sorunumuz yok, ancak son zamanlarda bazıları mantar gibi çoğalmaya başladı, bunlara karşı artık daha dikkatli olacağız." şeklinde konuştu.

Sri Lanka yönetimi geçtiğimiz günlerde de burka yasağı getirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Sri Lanka din adamı Sınır Dışı

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