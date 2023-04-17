Ramazanda Alo Fetva Hattı'nı arayanlar arttı; ilginç sorular soruldu

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, vatandaşlardan gelen yoğun taleplere daha hızlı cevap verebilmek amacıyla kurulan, 'Alo Fetva Hattı' olarak da bilinen 'Alo 190 Dini Danışma' hattına gelen çağrı sayısında, ramazan ayında artış yaşandı. Fetva hattına yapılan aramalarda, vaiz ve din işleri uzmanları dini konularda merak edilenler hakkında bilgilendirme yapıyor. Antalya İl Müftülüğü bünyesinde kadın ve erkek olmak üzere 23 vaiz ve din işleri uzmanının görev yaptığı hatta, günde yaklaşık 150 çağrı ulaşıyor. Ramazan ayı dışındaki günlerde ise hatta ortalama 70 çağrı geliyor.

Ramazan ayında hattı arayıp, dini konularda bilgi edinmek isteyenler genellikle oruç tutma, zekat ve fitre verme gibi konularda merak ettiklerini soruyor. Hattı arayanlar zaman zaman da 'Saç boyatmak, krem sürmek, makyaj yapmak, tırnak kesmek, burun spreyi, göz ve kulak damlası kullanmak oruç bozar mı?', 'Sahurda ezan bitene kadar yemek yenilir mi?' gibi sorular yöneltiyor.

"FITIR SADAKASI HAKKINDA SORU GELİYOR"

İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, müftülük bünyesinde 23 personelin hatta görev yaparak, arayanlara bilgilendirme yaptığını söyledi. Hattı arayanların merak ettiği sorular hakkında bilgi veren Yalçınkaya, "En çok oruç, zekat ve namaz ile ilgili soru oluyor. 'Sahurda ezan bitene kadar yiyip içebilir miyiz?' diye soruluyor. Ezan okunduğu zaman yeme içmeyi bırakmalıyız. Depremzedelere zekat verilmesi hakkında sorular geliyor. 'Torunuma, nineme, gelinime, damadıma fitre, zekat verebilir miyim?' gibi soru soruluyor. Gelin ve damada zekat verilebileceğini belirtiyoruz. Ramazan ayında 'İğne yaptırmak, kulak veya göze damla kullanmak, burun spreyi orucu bozar mı?' gibi sorular geliyor. Gıda cinsinden olmadığı müddetçe enjeksiyon yaptırmak, burna sprey, göz ve kulak damlasının orucu bozmayacağını anlatıyoruz. Nasıl abdest alırken ağza alınan su orucu bozmuyorsa, sprey, krem kullanımının orucu bozmayacağını söylüyoruz. Fıtır sadakası hakkında soru geliyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

