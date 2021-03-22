Rasim Ozan Kütahyalı'dan flaş Berat Albayrak iddiası

Cüneyt Özdemir’in Youtube kanalında açıklamalarda bulunan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, çarşamba günü AK Parti kongresinde Berat Albayrak’ın 'muhteşem' dönüş yapacağını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam 875 baz puan faiz artışına giden Naci Ağbal’ı Merkez Bankası başkanlığı görevinden alırken, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu’yu atamıştı.

Görevden alma ve atama Cumhurbaşkanlığı Kararı ile gerçekleşmişti. Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayımlanan karar, TCMB’nin politika faizini yüzde 19’a çıkarmasından iki gün sonra gelmişti.

