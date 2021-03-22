HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rasim Ozan Kütahyalı'dan flaş Berat Albayrak iddiası

Rasim Ozan Kütahyalı'dan flaş Berat Albayrak iddiası

22.03.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesinin ardından Berat Albayrak ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Kütahyalı, "Berat Albayrak'ın muhteşem ve kuvvetli dönüşüne hazır olun" ifadelerini kullandı.

Rasim Ozan Kütahyalı'dan flaş Berat Albayrak iddiası

Cüneyt Özdemir’in Youtube kanalında açıklamalarda bulunan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, çarşamba günü AK Parti kongresinde Berat Albayrak’ın 'muhteşem' dönüş yapacağını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam 875 baz puan faiz artışına giden Naci Ağbal’ı Merkez Bankası başkanlığı görevinden alırken, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu’yu atamıştı.

Görevden alma ve atama Cumhurbaşkanlığı Kararı ile gerçekleşmişti. Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayımlanan karar, TCMB’nin politika faizini yüzde 19’a çıkarmasından iki gün sonra gelmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sofralarınızı renklendirecek ürünlerSofralarınızı renklendirecek ürünler
Sabah otomobiline binince hayatının şokunu yaşadıSabah otomobiline binince hayatının şokunu yaşadı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
Anahtar Kelimeler:
Berat Albayrak

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Diğer Haberler

Sabah otomobiline binince hayatının şokunu yaşadı: 20 bin lira masraf var

Sabah otomobiline binince hayatının şokunu yaşadı

Geçen yılın üzerine çıktı! İstanbul'un barajlarında son durum

İstanbul'un barajlarında son durum

Film sahnelerinin aratmayan anlar! Alacaklısını pompalı tüfekle kovaladı

Sokak ortasında pompalı tüfekli kovalamaca!

İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin iptali için dava açıldı

İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin iptali için dava açıldı

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri'nden kısıtlama açıklaması

Kış uykusundan uyanan boz ayılar böyle görüntülendi

Havaların ısınmasıyla ortaya çıktılar! Böyle görüntülendiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.