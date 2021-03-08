Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin kimdir, kaç yaşında nereli?

Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, usta oyuncunun vefatının ardından en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Dün öğle saatlerinde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeni ile hastaneye kaldırılan Rasim Öztekin tedavi gördüğü hastanede yoğun bakımda hayatını kaybetti. Babasına düşkünlüğü ile bilinen Pelin Öztekin, dün sosyal medya hesabından babası ile fotoğrafını paylaşmıştı. Peki, Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin kimdir?, Pelin Öztekin kaç yaşında? İşte, Pelin Öztekin hakkında merak edilenler...
Pelin Öztekin kimdir, kaç yaşında, nereli?
34 yaşındaki Pelin Öztekin, 17 Şubat 1987 yılında İzmit’te dünyaya gelmiştir. Usta tiyatrocu Rasim Öztekin’in kızı olan Pelin Öztekin, Fenerbahçe Lisesi’nden mezun olmuştur. Öztekin, aynı zamanda Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nde de tiyatro eğitimi almıştır. Profesyonel oyunculuk kariyerine Hayat Bilgisi dizisi ile başlayan Pelin Öztekin, BKM Mutfak Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile tanınmıştır.
Pelin Öztekin’in oynadığı dizi ve filmler
Ünlü tiyatrocu Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin’in yer aldığı dizi ve filmlerden bazıları şöyle:
Pelin Öztekin'in Rasim Öztekin paylaşımı
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, babasının hastaneye kaldırılmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu notu düştü:
"İlk aşkım, Rasoş’um, Babiş’im; Dün kalbiyle ciddi bir anlaşmazlık yaşadı. Anjiyo yapıldı, tıkalı kalp damarına müdehale edilerek açıldı. Şimdi yoğun bakımda tedavi görüyor. Dünden beri arayıp soran, mesaj atan, geri döndüğüm, dönemediğim herkese, tüm sevenlerine kalpten teşekkür ederim. Türkiyenin her yerinden kan vermek için arayan bi şekilde yanımızda olmak isteyen herkese minnetarım. Kan ihtiyacımız çok şükür sayenizde kalmamıştır. Şimdi en çok dualarınıza ihtiyacı var. Çoook seviliyorsun Babiş. Biran önce iyileş, iyileş ki senin için her an hazırız diyen binlerce insanı gör. Daha yaşanacak çok an, gezilecek çok yer, gidilecek çok maç, keşfediceğimiz çok tat var. Hepsi bizi, biz seni bekliyoruz. Seni çoook seviyorum."