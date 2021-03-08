Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin kimdir, kaç yaşında nereli?

Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, usta oyuncunun vefatının ardından en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Dün öğle saatlerinde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeni ile hastaneye kaldırılan Rasim Öztekin tedavi gördüğü hastanede yoğun bakımda hayatını kaybetti. Babasına düşkünlüğü ile bilinen Pelin Öztekin, dün sosyal medya hesabından babası ile fotoğrafını paylaşmıştı. Peki, Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin kimdir?, Pelin Öztekin kaç yaşında? İşte, Pelin Öztekin hakkında merak edilenler...

Pelin Öztekin kimdir, kaç yaşında, nereli?

34 yaşındaki Pelin Öztekin, 17 Şubat 1987 yılında İzmit’te dünyaya gelmiştir. Usta tiyatrocu Rasim Öztekin’in kızı olan Pelin Öztekin, Fenerbahçe Lisesi’nden mezun olmuştur. Öztekin, aynı zamanda Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nde de tiyatro eğitimi almıştır. Profesyonel oyunculuk kariyerine Hayat Bilgisi dizisi ile başlayan Pelin Öztekin, BKM Mutfak Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile tanınmıştır.

Pelin Öztekin’in oynadığı dizi ve filmler

Ünlü tiyatrocu Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin’in yer aldığı dizi ve filmlerden bazıları şöyle: