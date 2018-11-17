İSTANBUL (AA) - Yazar Tarık Tufan, roman karakterlerinin insanların hayatına olan etkisinden bahsederek, "O karaktere biz ölü diyemeyiz. Hayatımızda bu kadar canlı olan bir duyguya yokmuş gibi davranamayız. Raskolnikov hayattadır ve bir varoluş biçimidir. Mesela, dışarıdan bakıldığında baş edilmesi olanaksız, asla güç yetiremeyeceğimiz, mağlup edilmesi imkansız birtakım büyük güçlere ve onların hayatımızdaki karanlık gölgelerine karşı ortaya çıktığımızda diyoruz ki; bu 'Donkişotvari' bir eylemdir." dedi.

Tufan, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece'de düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda okurlarıyla bir araya geldi.

Profil Kitap tarafından gerçekleştirilen "Romanı Taklit Eden Hayat" başlıklı söyleşide konuşan Tufan, yakın dostluklar ve edebiyat arasındaki benzerliğe değindi.

Tufan, insanların sıkıntılı zamanlarında dostlarının tesellisini aradığına dikkati çekerek, "Acaba gerçekten 'Bütün bunlar geçer.' dediğinde orada rasyonel bir şey düşünüyor muyuz? 'Neden geçer dedin, ne olursa geçer?' diye sormuyoruz bir dostumuzun bize gösterdiği yakınlıkla. Yaptığımız şey şu; ona inanmayı seçiyoruz. Onu ve bize gösterdiği yakınlığı sevdiğimiz için, bize olan sevgisinden ve merhametinden emin olduğumuz için, bize 'Bütün bunlar geçer.' dediğinde oturup da 'Nasıl geçer?' diye hesap etmiyoruz. 'Çözümün nedir?' diye rasyonel bir soru sormuyoruz. Çünkü bizim o an ihtiyacımız olan şey böyle rasyonel bir çözüm değil, onun yakınlığını, şefkatini, merhametini hissetmek, bize duyduğu o derin hissi sadece yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.