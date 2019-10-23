HABER

Rasulayn'da ele geçirilen Katyuşa roketleri etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 18:27 | Son Güncelleme

Suriye Milli Ordusu (SMO), Ceylanpınar'a 2 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulunan Katyuşa roketlerini etkisiz hale getirdi

RASULAYN (AA) - Suriye Milli Ordusu (SMO), Fırat'ın doğusunda terörden temizlenen Rasulayn ilçesinde ele geçirilen ve Türkiye'deki sivil yerleşimlere atılmak üzere hazırlandığı belirlenen Katyuşa roketlerini etkisiz hale getirdi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan bölgelerde arama-tarama faaliyetleri devam ediyor.

SMO askerleri, bu kapsamda Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Rasulayn ilçesinde, Ceylanpınar'a doğru atılmak üzere hazırlandığı belirlenen Katyuşa roketleri ele geçirdi.

Ceylanpınar'a 2 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulunan roketler, SMO tarafından etkisiz hale getirildi.

Harekat sırasında Rasulayn'daki YPG/PKK'lı teröristler, Ceylanpınar ilçesine defalarca havan mermisi saldırısı gerçekleştirmişti.

YPG/PKK'nın harekatın başından bu yana Türkiye topraklarına düzenlediği saldırılarda 20 sivil şehit olmuş, 200'e yakın sivil yaralanmıştı.

PARTNER İlk bakışta fark edilmiyor ama...Sosyal medyayı sallayan detay İlk bakışta fark edilmiyor ama...Sosyal medyayı sallayan detay
Avcılar'da binanın çatısı alev alev yandıAvcılar'da binanın çatısı alev alev yandı
Türk Akım projesinde Rus doğalgazı Kıyıköy'e ulaştıTürk Akım projesinde Rus doğalgazı Kıyıköy'e ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ceylanpınar Suriye Milli Ordusu

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

ABD Senatosu'nda Suriye krizi: Defolup gitmenin zamanı geldi

ABD Senatosu'nda Suriye krizi: Defolup gitmenin zamanı geldi

Etek boyu yüzünden birbirlerine girdiler

Etek boyu yüzünden birbirlerine girdiler

Ünlü rapçi 30 kadınla denize açıldı

Ünlü rapçi 30 kadınla denize açıldı

Kalın'dan '29 Ekim' sorusuna yanıt! Tarih bilerek mi seçildi?

Kalın'dan '29 Ekim' sorusuna yanıt! Tarih bilerek mi seçildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG bölgeden atılmazsa bizim görev başlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG bölgeden atılmazsa bizim görev başlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Bakan Akar'dan F-35 açıklaması

Şırnak'ta şehit 5 güvenlik korucusu için anıt

Şehitler için yaptırıldı! Bugün açıldı

2020’de pilotlar hem havayolunda hem F-16’da uçmaya başlayacak

2020'de başlayacak! Orduya 'ASİP' geliyor

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Tuncay Özkan’ın iddialarına yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Tuncay Özkan’ın iddialarına yalanlama

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yıkım kavgası!

İBB devralmıştı! Otogar karıştı: Kimse haber vermedi

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yıkım kavgası!

İBB devralmıştı! Otogar karıştı: Kimse haber vermedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.