HABER

Rasulayn'da terör saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 13:59 | Son Güncelleme

Rasulayn'da terör saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Rasulayn ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 1sivil yaşamını yitirdi.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Rasulayn ilçe merkezinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 sivil hayatını kaybetti, birinin durumu ağır 2 sivil yaralandı.

Bölgeye intikal eden Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Terör örgütü YPG/PKK, örgütün Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmesine ilişkin Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakata rağmen, Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile çevrelerinde saldırılarını sürdürüyor.

YPK/PKK, Tel Abyad ve Rasulayn'da çok sayıda bombalı araç saldırısı düzenlemişti.

PARTNER O yarışma hayatlarını değiştirdi! O yarışma hayatlarını değiştirdi!
Ambulans şoförleri 'en iyi' olmak için yarıştıAmbulans şoförleri 'en iyi' olmak için yarıştı
Şehit Uzman Çavuş Özmen'i, 10 bin kişi uğurladıŞehit Uzman Çavuş Özmen'i, 10 bin kişi uğurladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rasulayn YPG/PKK

En Çok Okunan Haberler

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

Çok sayıda ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

Engin Altan Düzyatan'dan hayranlarını üzen karar

Engin Altan Düzyatan'dan hayranlarını üzen karar

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehidi ambulansta gören köpek zincirini koparıp peşinden koştu

Şehidi ambulansta gören köpek öyle bir şey yaptı ki...

MSB açıkladı: PKK/YPG 45 sivili katletti, 244 sivili de yaraladı

MSB açıkladı: PKK/YPG 45 sivili katletti, 244 sivili de yaraladı

Kızına cinsel istismardan 30 yıl hapis verilen babaya tahliye

Kızına cinsel istismardan tutuklanmıştı! Şoke eden karar

Marmara'da deprem araştırmasına trol darbesi! Parçaladılar

Kandilli Müdürü açıkladı: Parçaladılar

Sarallar suç örgütüne operasyonda yeni gelişme

Sarallar suç örgütüne operasyonda yeni gelişme

Kürşat Yılmaz hakkındaki davada karar (Kürşat Yılmaz kimdir?)

Kürşat Yılmaz hakkında karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.