HABER

Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybetti (Aydın Denktaş kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 11:00 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş yaşamını yitirdi.

Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybetti (Aydın Denktaş kimdir?)

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın annesi Aydın Denktaş bu sabah hayatını kaybetti.

Aydın Denktaş’ın kızı Ender Denktaş Vangöl annesinin öldüğünü sosyal medya hasabından duyurdu.

'ANNEMİZ BABAMIZA KAVUŞTU'

Ender Denktaş Vangöl, “annemiz babamıza kavuştu. Bir çınarımızı daha kaybettik” ifadlerini kulandı.

Aydın Denktaş, zatürre teşhisiyle bir ay önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, bir süre de yoğun bakımda kalmıştı.

Yoğun bakımın ardından tedavisine göğüs hastalıkları servisinde devam edilen Aydın Denktaş, geçtiğimiz hafta sonu tansiyonundaki ani düşüş nedeniyle yeniden yoğun bakıma alınmıştı.

SON NEFESİNDE EŞİNE BÖYLE SESLENMİŞTİ: SEVEMEZ KİMSE SENİ BENİM SEVDİĞİM KADAR

Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş'a olan aşkı Kıbrıs'a olan aşkı kadar büyüktü. Öyle ki Denktaş'ın kızı Ender Denktaş, babasının son anlarında bile eşi Aydın Denktaş için sürekli “Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar..” şarkısını söylediğini, kendisinin de şarkıya eşlik ettiğinde, “Sizleri kaybetmekten korkuyorum” dediğini aktarmıştı.

PARTNERSaçlarını boyattıSaçlarını boyattı
Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybettiRauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybetti
2200 yıllık lahde sprey boyayla yazı yazdılar2200 yıllık lahde sprey boyayla yazı yazdılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rauf Denktaş Aydın Denktaş

En Çok Okunan Haberler

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

Haluk Levent'e Kolombiya Devlet Başkanı'ndan teşekkür telefonu: 'Dünya AHBAP Oluyor'

Haluk Levent'e Kolombiya Devlet Başkanı'ndan teşekkür telefonu: 'Dünya AHBAP Oluyor'

Şarkıcı Lara'nın inanılmaz değişimi! Görenler tanıyamıyor!

Şarkıcı Lara'nın inanılmaz değişimi! Görenler tanıyamıyor!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar sınırda!

Akar sınırdan duyurdu: Kurtuluşları yok

PKK/KCK'nın üst düzey ismi yakalandı!

PKK/KCK'nın üst düzey ismi yakalandı!

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

TSK duyurdu! 4 DEAŞ'lı sınırda yakalandı

TSK duyurdu! Sınırda yakalandılar

Türk tır şoförüne idam kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Günlük burç yorumları 2 Şubat Cumartesi (Şubat ayı burç yorumları)

2 Şubat Cumartesi günlük burç yorumları ve aylık burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.