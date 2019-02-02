Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybetti (Aydın Denktaş kimdir?)

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın annesi Aydın Denktaş bu sabah hayatını kaybetti.

Aydın Denktaş’ın kızı Ender Denktaş Vangöl annesinin öldüğünü sosyal medya hasabından duyurdu.

'ANNEMİZ BABAMIZA KAVUŞTU'

Ender Denktaş Vangöl, “annemiz babamıza kavuştu. Bir çınarımızı daha kaybettik” ifadlerini kulandı.

Aydın Denktaş, zatürre teşhisiyle bir ay önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, bir süre de yoğun bakımda kalmıştı.

Yoğun bakımın ardından tedavisine göğüs hastalıkları servisinde devam edilen Aydın Denktaş, geçtiğimiz hafta sonu tansiyonundaki ani düşüş nedeniyle yeniden yoğun bakıma alınmıştı.

SON NEFESİNDE EŞİNE BÖYLE SESLENMİŞTİ: SEVEMEZ KİMSE SENİ BENİM SEVDİĞİM KADAR

Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş'a olan aşkı Kıbrıs'a olan aşkı kadar büyüktü. Öyle ki Denktaş'ın kızı Ender Denktaş, babasının son anlarında bile eşi Aydın Denktaş için sürekli “Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar..” şarkısını söylediğini, kendisinin de şarkıya eşlik ettiğinde, “Sizleri kaybetmekten korkuyorum” dediğini aktarmıştı.

