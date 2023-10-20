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Rauf Tamer kimdir? Gazeteci Rauf Tamer kimdir, öldü mü, neden öldü? İşte hayatı

20.10.2023 18:21 | Son Güncelleme:
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Rauf Tamer kimdir ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Gazeteci olan ünlü ismin ölüm nedeni de merak edilen bir diğer konu oldu. 64 yıldır gazetecilik yapan Rauf Tamer, uzun yıllardır da gündemdeki konuları Posta Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendiriyordu. Peki, Rauf Tamer kimdir, neden öldü?

Rauf Tamer kimdir? Gazeteci Rauf Tamer kimdir, öldü mü, neden öldü? İşte hayatı

Rauf Tamer'in hayatı merak edildi. Posta Gazetesi'ndeki yazılarıyla tanınan tecrübeli gazetecinin vefat ettiği duyuruldu. 1959'da Cumhuriyet Gazetesi spor muhabirliğiyle meslek hayatına başlayan Tamer, Ekspres, Tasvir, Yeni İstanbul, Tercüman, Hürriyet, Sabah ve Star'ın da aralarında bulunduğu pek çok gazetede görev yaptı. İşte Rauf Tamer ile ilgili merak edilenler...

RAUF TAMER KİMDİR?

Türk basınının duayen ismi Rauf Tamer, geçirdiği kalp krizi sonucu 86 yaşında hayatını kaybetti. 64 yıllık meslek hayatında çok sayıda başarılı habere imza atan Tamer, uzun yıllardır da gündemdeki konuları Posta Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendiriyordu.

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1937 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Rauf Tamer, Bursa Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. 1959'da Cumhuriyet Gazetesi spor muhabirliğiyle meslek hayatına başlayan Tamer, Ekspres, Tasvir, Yeni İstanbul, Tercüman, Hürriyet, Sabah ve Star'ın da aralarında bulunduğu pek çok gazetede görev yaptı. Tamer, uzun yıllardır da Posta Gazetesi'nde gündemi değerlendirdiği yazılarıyla okurlarıyla buluşuyordu.

RAUF TAMER NEDEN ÖLDÜ?

Gazeteci Rauf Tamer, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Rauf Tamer, bugün öğle saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede 86 yaşında yaşamını kaybetti.

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Posta Gazetesi Rauf Tamer

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