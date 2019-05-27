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Rayların güvenliği için kilometrelerce yol yürüyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 12:32 | Son Güncelleme

Muş'ta demiryolu hattında görevli bekçiler, vatandaşların güvenli yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla her gün kilometrelerce yol yürüyerek rayların gevşeyen, hasar gören kısımlarını tespit ediyorlar

Muş-Tatvan demiryolu hattında görev yapan bekçiler, vatandaşların konforlu ve güvenli yolculuğu için fedakarca görev yapıyor.

Kışın dondurucu soğuğuna, yazın kavurucu sıcağına rağmen her gün kilometrelerce yol yürüyen bekçiler, sorumluluk alanlarındaki raylarda gevşeyen somunları, genişleyen ve hasar gören kısımları belirliyorlar.

Bekçiler, demiryolu hattındaki sorunları ilgili birime ileterek giderilmesini sağlıyorlar.

Demiryolu bekçisi Kazım Sun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 yıldır vatandaşların güvenli yolculuk yapabilmesi için rayları kontrol ettiğini söyledi.

Günde yaklaşık 24 kilometre yürüdüğünü anlatan Sun, "Yazın serin havadan yararlanabilmek için sabah erkenden yola çıkıyoruz. Hava sıcaklığı 25-30 dereceyi bulduğu zamanlar zorlanıyoruz. Çünkü 5 kilometreden sonra sıcaklığı iki kat hissediyoruz. Kışın da dondurucu soğuğa maruz kalıyoruz. Bunun yanı sıra yırtıcı hayvanlar bizi korkutuyor. Vatandaşların güvenliği için bu işi yapmak zorundayız. Tüm zorluklara rağmen işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Demiryolu bekçileri muş Ramazan

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