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RE3 bomba gibi geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.02.2020 10:00 | Son Güncelleme

Capcom’un başarılı remake projelerinden olacak olan Resident Evil 3 için yeni ekran görüntüleri yayınlandı.

RE3 bomba gibi geliyor!

Capcom’un 3 Nisan 2020 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için yayınlayacağı Resident Evil 3 Remake için geri sayım başladı. RE2 ile oldukça başarılı bir remake projesi ortaya koyan Capcom, bu yılda da serinin en sevilen oyunu için çalışmalarına hız vermiş durumda.

RESİDENT EVİL 3 REMAKE'İN YENİ EKRAN GÖRÜNTÜLERİ GELDİ

Grafikleri ile oldukça başarılı bir remake olacağını belli eden RE3 için bugün yeni ekran görüntüleri yayınlandı. Nemesis’i de gördüğümüz bu ekran görüntüleri RE hayranlarını oldukça heyecanlandıracak gibi görünüyor.

Resident Evil 3

Resident Evil 3

RESİDENT EVİL 3 REMAKE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: Windows 7/Windows 8.1/Windows 10 (64-Bit)
  • İşlemci: Intel Core i5-4460 veya AMD FX-6300 veya daha iyisi
  • RAM: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 760 veya AMD Radeon R7 260x
  • VRAM: 2 GB RAM
  • DirectX: DirectX 11

Resident Evil 3

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Resident Evil Resident Evil 3 Resident Evil 3 Remake RE3 Capcom Nemesis Resident Evil 3 Remake Sistem Gereksinimleri oyun

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