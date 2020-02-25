RE3 bomba gibi geliyor!

Capcom’un 3 Nisan 2020 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için yayınlayacağı Resident Evil 3 Remake için geri sayım başladı. RE2 ile oldukça başarılı bir remake projesi ortaya koyan Capcom, bu yılda da serinin en sevilen oyunu için çalışmalarına hız vermiş durumda.
Grafikleri ile oldukça başarılı bir remake olacağını belli eden RE3 için bugün yeni ekran görüntüleri yayınlandı. Nemesis’i de gördüğümüz bu ekran görüntüleri RE hayranlarını oldukça heyecanlandıracak gibi görünüyor.
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