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Realme 5 Pro ve Redmi Note 8 Pro karşılaştırması

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.01.2020 09:27 | Son Güncelleme

Son dönemde ülkemizdeki Çinli üreticilerin sayısı hayli arttı. Önce Huawei’nin girdiği Türkiye pazarına sonrasında Honor, Xiaomi, Redmi, Oppo gibi isimler de dahil olmuştu. Oppo Türkiye pazarında beklediğinden fazla ilgi görünce yan kuruluşu olan Realme’yi de ülkemize taşıdı. Artık Realme de ülkemizde kurumsal olarak hizmet veriyor.

Realme 5 Pro ve Redmi Note 8 Pro karşılaştırması

Realme’yi Xiaomi’nin yan kuruluşu Redmi’nin en büyük rakibi olarak gösterebiliriz. Çünkü Realme de fiyat politikası konusunda Redmi’ye benziyor. Genel itibariyle Realme ve Redmi modellerinin fiyat / performans oranında aynı kalibrede yer aldığını söylemek mümkün.

Realme Türkiye’ye adım atmasıyla birlikte fiyat performans ürünlerini de satışa sundu. Bu modellerden birisi de Realme 5 Pro modeliydi. Ülkemizde 1900 TL gibi bir fiyattan satışa sunulan Realme 5 Pro şimdiden Redmi Note 8 Pro’nun en büyük rakibi oldu. Peki iki telefondan hangisi daha üstün özelliklere sahip. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan Redmi Note 8 Pro ve Realme 5 Pro karşılaştırmasına başlayalım.

Benzer tasarım çizgisi

Hem Realme 5 Pro, hem de Redmi Note 8 Pro benzer bir tasarım çizgisine sahip. İki telefonda da damla çentik tasarımı ve dikey olarak konumlandırılmış çoklu kamera kurulumları mevcut.

Realme 5 Pro modelinde 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde 6.3 inçlik IPS LCD ekran yer alıyor. Bu ekranın gövdeye oranı ise yüzde 83.6 seviyesinde.

Redmi Note 8 Pro’da ise 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde 6.53 inçlik IPS LCD ekran bulunuyor. Bu ekranın gövdeye oranı ise
yüzde 84.9.

Sadece bu verilere bakarak bile Redmi Note 8 Pro’nun Realme 5 Pro2dan bir tık önde olduğunu söyleyebiliriz.

Benzer teknik donanım

Telefonların teknik donanımına baktığımızda da benzer bir yapı görüyoruz. Redmi Note 8 Pro’da MediaTek tarafından üretilen Helio GT90T yer alıyor. Bu telefon sistemini 6GB RAM ile destekliyor. Cihazın dahili depolama alanı ise min. 64GB.
Realme 5 Pro’ya baktığımızda ise Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 712 yonga setini görüyoruz. Bu yonga seti 4GB RAM ile destekleniyor. Ayrıca telefonun min. dahili depolama alanı da 64GB.

İki telefonun da teknik donanımına baktığımızda Realme’nin Qualcomm kalitesiyle 1 adım önde olduğunu söylemek mümkün. Elbette yine de iki telefon arasında performans anlamında önemli bir fark olmadığını tekrardan hatırlatalım.

Kamerada iddialı modeller

Redmi 8 Pro’da 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.7″, 0.8µm, PDAF, 8 MP, f/2.2, 13mm  ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm, 2 MP, f/2.4, 1/5.0″, 1.75µm (dedicated macro camera), 2 MP, f/2.4, 1/5.0″, 1.75µm, depth sensor özelliklerinde 4’lü ana kamera modülü yer alıyor. Telefonun ön kamerası ise 20 MP.

Realme 5 Pro’ya baktığımızda ise 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm, 2 MP, f/2.4, 1/5.0″, 1.75µm (dedicated macro camera), 2 MP, f/2.4, 1/5.0″, 1.75µm, depth sensor özelliklerinde 4’lü ana kamera modülü görüyoruz. Ön kamera ise 16MP.

Elbette söz konusu kamera olduğunda kağıt üzerinde yazanlara bakarak şu telefon daha iyi fotoğraf çekiyor demek pek doğru olmaz. Kıyaslama için iki telefonla aynı açıdan çekilecek fotoğrafları beklemek daha doğru olacaktır.

Fiyat performans oranı

Gelelim işin en can alıcı kısmına. Yani iki telefonun fiyatına. Az önce de belirttiğimiz gibi Realme 5 Pro modelinin ülkemizdeki fiyatı 1900 TL olarak açıklanmıştı. Hayli iddialı bir fiyat diyebiliriz.

Redmi Note 8 Pro’nun fiyatı ise 2200 TL civarında. Yani iki telefon arasında 300 TL gibi bir fark mevcut. Bu açıdan bakıldığında Realme 5 Pro bir adım daha önde görünüyor. Yine de karar son kullanıcının.

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Anahtar Kelimeler:
realme 5 Pro Redmi Note 8 Pro

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