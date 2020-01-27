Realme 5 Pro ve Redmi Note 8 Pro karşılaştırması

Realme’yi Xiaomi’nin yan kuruluşu Redmi’nin en büyük rakibi olarak gösterebiliriz. Çünkü Realme de fiyat politikası konusunda Redmi’ye benziyor. Genel itibariyle Realme ve Redmi modellerinin fiyat / performans oranında aynı kalibrede yer aldığını söylemek mümkün.

Realme Türkiye’ye adım atmasıyla birlikte fiyat performans ürünlerini de satışa sundu. Bu modellerden birisi de Realme 5 Pro modeliydi. Ülkemizde 1900 TL gibi bir fiyattan satışa sunulan Realme 5 Pro şimdiden Redmi Note 8 Pro’nun en büyük rakibi oldu. Peki iki telefondan hangisi daha üstün özelliklere sahip. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan Redmi Note 8 Pro ve Realme 5 Pro karşılaştırmasına başlayalım.

Benzer tasarım çizgisi



Hem Realme 5 Pro, hem de Redmi Note 8 Pro benzer bir tasarım çizgisine sahip. İki telefonda da damla çentik tasarımı ve dikey olarak konumlandırılmış çoklu kamera kurulumları mevcut.

Realme 5 Pro modelinde 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde 6.3 inçlik IPS LCD ekran yer alıyor. Bu ekranın gövdeye oranı ise yüzde 83.6 seviyesinde.