Realme 7 yakında Türkiye'ye geliyor!

Realme, Realme 7'nin fiyatını ve özelliklerini paylaştığı etkinlikte 7 serisinin giriş modeli Realme 7'yi de Türkiye'ye getireceğini duyurdu. Etkinlikte Realme 7'nin özelliklerini paylaşan Realme yetkilileri, daha sonra telefonun çıkış tarihi hakkında bazı bilgiler paylaştı.

REALME 7 ÖZELLİKLERİ

Realme 7'nin özelliklerinden bahsetmeden geçmeyelim. Realme 7'de 90 Hz ekran yenileme hızına sahip 6,5 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde LCD bir ekran var. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere telefon, dünyada bir ilk olarak gücünü Media Helio G95 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 6 GB / 8 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Realme 7'nin ekranındaki nokta çentikte 16 MP ön kamera yer alıyor. Telefonun arka tarafında ise 64 MP ana kamera + 8 MP ultra genil açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP monokrom kamera görev yapıyor. 65W hızlı şarj sunan Realme 7 Pro'ya nazaran Realme 7'de 30W hızlı şarj desteği sunan 5.000 mAh değerinde bir pil bulunuyor. Parmak izi okuyucusu ise telefonun yan tarafında konumlanıyor.