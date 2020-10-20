Realme 7 yakında Türkiye'ye geliyor!

Realme, Realme 7'nin fiyatını ve özelliklerini paylaştığı etkinlikte 7 serisinin giriş modeli Realme 7'yi de Türkiye'ye getireceğini duyurdu. Etkinlikte Realme 7'nin özelliklerini paylaşan Realme yetkilileri, daha sonra telefonun çıkış tarihi hakkında bazı bilgiler paylaştı.
Realme 7'nin özelliklerinden bahsetmeden geçmeyelim. Realme 7'de 90 Hz ekran yenileme hızına sahip 6,5 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde LCD bir ekran var. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere telefon, dünyada bir ilk olarak gücünü Media Helio G95 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 6 GB / 8 GB RAM ve 64 GB / 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Realme 7'nin ekranındaki nokta çentikte 16 MP ön kamera yer alıyor. Telefonun arka tarafında ise 64 MP ana kamera + 8 MP ultra genil açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP monokrom kamera görev yapıyor. 65W hızlı şarj sunan Realme 7 Pro'ya nazaran Realme 7'de 30W hızlı şarj desteği sunan 5.000 mAh değerinde bir pil bulunuyor. Parmak izi okuyucusu ise telefonun yan tarafında konumlanıyor.
Realme 7'nin fiyatı için etkinlikte herhangi bir açıklama yapılmadı. Realme yetkilileri, çok yakında 6 GB RAM + 64 GB dahili depolama alanına sahip Realme 7'nin Türkiye'de satışa sunulacağını belirtti.
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