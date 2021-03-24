Realme 8 ve Realme 8 Pro görücüye çıktı! İşte akıllı telefonların özellikleri ve fiyatları

Realme 8 rakamı üzerinden günlerdir tanıtım gerçekleştirdi. Hatta markanın CEO'su Madhav Sheth, Twitter hesabı üzerinden Realme 8 serisi ile alakalı birçok paylaşımda bulundu. Bu anlamda Realme CEO'su, bir spor otomobil ile piste dahi çıktı. Böylece Realme 8 ve Realme 8 Pro'nun tanıtım tarihi de ortaya çıktı. Yapılan paylaşımlar, Realme 8 serisinin 24 Mart günü tanıtılacağını gösterdi. Nitekim saatler 17:00'ı gösterdiğinde Realme etkinliğini başlattı. Etkinlikte Realme 8 ve Realme 8 Pro duyuruldu.
Realme 8 ile başlayalım. Realme 8 6,4 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde IPS LCD bir ekrana sahip. Telefon sol üst kısmında bir çentik bulunduruyor. MediaTek Helio G95 işlemcisinden güç alan Realme 8, 4 GB/6 GB/8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama birimini kullanıyor. Akıllı telefon enerjisini 5.000 mAh'lik bir pilden alıyor. Bu pil 30W hızlı şarjı destekliyor. Telefonun arkasında ise 64 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP monokrom kamera olarak sıralanan dörtlü bir kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Son olarak Realme 8'in selfie kamerasının 16 MP çözünürlüğe sahip olduğunu belirtelim.
Realme 8 Pro ise Realme 8'in daha da gelişmiş bir versiyonu olarak öne çıkıyor. Donanım tarafında önemli değişiklikler bulunuyor. Telefon, 6.4 inçlik Full HD+ Super AMOLED bir ekran ile geliyor. Realme 8 Pro'nun standart 8 modeline nazaran en büyük farkı işlemci tarafında ortaya çıkıyor. Zira Realme 8 Pro Snapdragon 720G işlemci ile geliyor. Bu işlemciye 6 GB/8GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.
Ön tarafındaki çentikte 16 MP'lik bir kameraya yer veren telefon, 108 MP + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP monokrom kamera olarak görev yapan bir kamera kurulumuna sahip. 4.500 mAh'lik bir pili bulunan Realme 8 Pro, 50W SuperDart Charge sayesinde (kutudan 65W'lık şarj cihazı çıkıyor) hızlı şarj olabiliyor. Bu sayede telefon, 47 dakika içerisinde yüzde 100 oranında bataryasını dolduruyor.
Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 ile kutudan çıkan akıllı telefonların fiyatları şu şekilde:
Realme 8 fiyatı
4 GB RAM + 128 GB dahili depolama: 14,999 Hindistan Rupisi (Yaklaşık 206 dolar)
6 GB RAM + 128 GB dahili depolama: 15,999 Hindistan Rupisi (Yaklaşık 220 dolar)
8 GB RAM + 128 GB dahili depolama: 16,999 Hindistan Rupisi ( Yaklaşık 234 dolar)
Realme 8 Pro fiyatı
6 GB RAM + 128 GB dahili depolama: 17,999 Hindistan Rupisi (Yaklaşık 248 dolar)
8 GB RAM + 128 GB dahili depolama: 19,999 Hindistan Rupisi (Yaklaşık 275 dolar)
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