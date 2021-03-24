HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Realme 8 ve Realme 8 Pro görücüye çıktı! İşte akıllı telefonların özellikleri ve fiyatları

Realme 8 ve Realme 8 Pro görücüye çıktı! İşte akıllı telefonların özellikleri ve fiyatları

24.03.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Realme, düzenlediği etkinlik ile birlikte Realme 8 ve Realme 8 Pro'yu tanıttı. Realme 8 ve Realme 8 Pro, özellikleriyle ve fiyatıyla dikkat çekici özelliklere sahip. Telefonların Türkiye'de satışa çıkması ise muhtemel.

Realme 8 ve Realme 8 Pro görücüye çıktı! İşte akıllı telefonların özellikleri ve fiyatları

Realme 8 rakamı üzerinden günlerdir tanıtım gerçekleştirdi. Hatta markanın CEO'su Madhav Sheth, Twitter hesabı üzerinden Realme 8 serisi ile alakalı birçok paylaşımda bulundu. Bu anlamda Realme CEO'su, bir spor otomobil ile piste dahi çıktı. Böylece Realme 8 ve Realme 8 Pro'nun tanıtım tarihi de ortaya çıktı. Yapılan paylaşımlar, Realme 8 serisinin 24 Mart günü tanıtılacağını gösterdi. Nitekim saatler 17:00'ı gösterdiğinde Realme etkinliğini başlattı. Etkinlikte Realme 8 ve Realme 8 Pro duyuruldu.

Realme 8 tasarımı

İŞTE REALME 8'İN ÖZELLİKLERİ

Realme 8 ile başlayalım. Realme 8 6,4 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde IPS LCD bir ekrana sahip. Telefon sol üst kısmında bir çentik bulunduruyor. MediaTek Helio G95 işlemcisinden güç alan Realme 8, 4 GB/6 GB/8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama birimini kullanıyor. Akıllı telefon enerjisini 5.000 mAh'lik bir pilden alıyor. Bu pil 30W hızlı şarjı destekliyor. Telefonun arkasında ise 64 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP monokrom kamera olarak sıralanan dörtlü bir kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Son olarak Realme 8'in selfie kamerasının 16 MP çözünürlüğe sahip olduğunu belirtelim.

Realme 8 özellikleri

İŞTE REALME 8 PRO ÖZELLİKLERİ İLE AMİRAL GEMİLERİNE GÖZ KIRPIYOR

Realme 8 Pro ise Realme 8'in daha da gelişmiş bir versiyonu olarak öne çıkıyor. Donanım tarafında önemli değişiklikler bulunuyor. Telefon, 6.4 inçlik Full HD+ Super AMOLED bir ekran ile geliyor. Realme 8 Pro'nun standart 8 modeline nazaran en büyük farkı işlemci tarafında ortaya çıkıyor. Zira Realme 8 Pro Snapdragon 720G işlemci ile geliyor. Bu işlemciye 6 GB/8GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.

Realme 8 Pro tasarımı

Ön tarafındaki çentikte 16 MP'lik bir kameraya yer veren telefon, 108 MP + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP monokrom kamera olarak görev yapan bir kamera kurulumuna sahip. 4.500 mAh'lik bir pili bulunan Realme 8 Pro, 50W SuperDart Charge sayesinde (kutudan 65W'lık şarj cihazı çıkıyor) hızlı şarj olabiliyor. Bu sayede telefon, 47 dakika içerisinde yüzde 100 oranında bataryasını dolduruyor.

Realme 8 Pro özellikleri

REALME 8 VE REALME 8 PRO FİYATI

Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 ile kutudan çıkan akıllı telefonların fiyatları şu şekilde:

Realme 8 fiyatı

4 GB RAM + 128 GB dahili depolama: 14,999 Hindistan Rupisi (Yaklaşık 206 dolar)
6 GB RAM + 128 GB dahili depolama: 15,999 Hindistan Rupisi (Yaklaşık 220 dolar)
8 GB RAM + 128 GB dahili depolama: 16,999 Hindistan Rupisi ( Yaklaşık 234 dolar)

Realme 8 Pro fiyatı

6 GB RAM + 128 GB dahili depolama: 17,999 Hindistan Rupisi (Yaklaşık 248 dolar)
8 GB RAM + 128 GB dahili depolama: 19,999 Hindistan Rupisi (Yaklaşık 275 dolar)

*Ayrıntılar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı! Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı!
İşte dünyanın ilk dijital evi! Kripto para karşılığı satıldıİşte dünyanın ilk dijital evi! Kripto para karşılığı satıldı
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Realme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Diğer Haberler

Xiaomi'de üst düzey ayrılık! Gelecek hafta Türkiye'ye geleceği açıklanmıştı

Flaş ayrılık! Gelecek hafta Türkiye'ye geleceği açıklanmıştı

OnePlus 9 Pro dayanıklılık testine girdi! İşte aldığı sonuç

Dün tanıtıldı, hemen teste girdi! Aldığı sonuç şaşırttı

Dünyanın ilk dijital NFT evi 'Mars House', 515 bin dolara alıcı buldu!

İşte dünyanın ilk dijital evi! Kripto para karşılığı satıldı

Apple'a iPhone 12 mini şoku: Samsung'a tazminat ödeyebilir!

Apple'a iPhone şoku!

Samsung drone ile Galaxy telefonları sahiplerine ulaştıracak

Teknoloji devi duyurdu! Drone ile ulaştıracak

Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 geliyor! Tarih verildi

Xiaomi tarih verdi! 2021 modeli geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.