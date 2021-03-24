Realme 8 ve Realme 8 Pro görücüye çıktı! İşte akıllı telefonların özellikleri ve fiyatları

Realme 8 rakamı üzerinden günlerdir tanıtım gerçekleştirdi. Hatta markanın CEO'su Madhav Sheth, Twitter hesabı üzerinden Realme 8 serisi ile alakalı birçok paylaşımda bulundu. Bu anlamda Realme CEO'su, bir spor otomobil ile piste dahi çıktı. Böylece Realme 8 ve Realme 8 Pro'nun tanıtım tarihi de ortaya çıktı. Yapılan paylaşımlar, Realme 8 serisinin 24 Mart günü tanıtılacağını gösterdi. Nitekim saatler 17:00'ı gösterdiğinde Realme etkinliğini başlattı. Etkinlikte Realme 8 ve Realme 8 Pro duyuruldu.

İŞTE REALME 8'İN ÖZELLİKLERİ

Realme 8 ile başlayalım. Realme 8 6,4 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde IPS LCD bir ekrana sahip. Telefon sol üst kısmında bir çentik bulunduruyor. MediaTek Helio G95 işlemcisinden güç alan Realme 8, 4 GB/6 GB/8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama birimini kullanıyor. Akıllı telefon enerjisini 5.000 mAh'lik bir pilden alıyor. Bu pil 30W hızlı şarjı destekliyor. Telefonun arkasında ise 64 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP monokrom kamera olarak sıralanan dörtlü bir kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Son olarak Realme 8'in selfie kamerasının 16 MP çözünürlüğe sahip olduğunu belirtelim.