Realme büyük ekranlı bir akıllı bileklikle karşımıza çıkacak

Hali hazırda Çin’in en genç akıllı telefon üreticilerinden biri olan Realme geçtiğimiz günlerde yeni bir giyilebilir teknoloji ürünü tanıtacağını açıklamıştı.

Nitekim bu ürün geçtiğimiz gün tanıtıldı. Realme Band 2. Realme yeni akıllı bileklik modelinde trende uyarak biraz daha büyük bir ekrana yer vermiş. Hatırlanacağı üzere ilk Realme akıllı bilekliği standart iki satırlık bir ekranla geliyordu.

Realme’nin yeni akıllı bilekliği Honor ve Huawei’nin en son akıllı bilekliklerinde olduğu gibi daha geniş bir ekran ile geliyor. 1.4 inçlik dokunmatik ekranın çözünürlüğü ise 320 x 167 piksel. Maksimum parlaklığı 500 nits olan bu bileklikte 50 farklı kadran yer alıyor. Bunları telefon ara yüzünden rahat bir şekilde değiştirebiliyorsunuz.

50 metreye kadar suya dayanıklı olan akıllı bilekliğin fiyatı da hayli uygun. Realme yeni akıllı bilekliğinin fiyatını 30 dolar olarak belirlemiş durumda. Yani TL’ye çevirdiğimizde karşımıza 300 TL’lik bir etiket çıkıyor.

İlk etapta Malezya’da satışa sunulacak olan bilekliğin global pazara gelip gelmeyeceği ise şimdilik netlik kazanmış değil. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz.

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