Realme C11 sonunda Avrupa’ya geliyor

Çinli akıllı telefon üreticilerinden biri olan Realme model sayısını hızlı bir şekilde artırmaya devam ediyor. Oppo, Vivo ve OnePlus gibi şirketlerle aynı holding çatısı altında bulunan Realme bir süre önce Türkiye’de de kurumsal olarak hizmet vermeye başlamıştı.

Genel olarak modellerini Çin ve Hindistan ağırlıklı satışa sunan Realme, sonrasında Avrupa için de nabız yokluyor. Aynı C11 modelinde olduğu gibi.

Bir süre önce Hindistan’da satışa çıkan fiyat performans ürünü C11 sonunda Avrupa pazarında da satışa çıkacak.

İŞTE REALME C11'İN AVRUPA FİYATI

Önümüzdeki günlerde 100 euro gibi uygun bir fiyatla raflardaki yerini alacak olan C11 düşük özellikleri ile giriş segmentine hitap ediyor.

REALME C11 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Realme C11 modelinde MediaTek tarafından üretilen Helio G35 yonga seti bulunuyor. 2GB RAM ve 32GB’lık dahili depolama alanının yer aldığı telefonda microSD kart desteği de mevcut.

720 x 1560 piksel çözünürlüğünde 6.5 inçlik IPS LCD panelle gelen telefonda damla çentik tasarımı tercih edilmiş. 5000 mAh’lık yüksek bir pil kapasitesine sahip olan telefonda 13MP + 2MP’lik çift ana kamera modülü bulunuyor. Telefonun ön kamerası ise 5MP.

Telefonun fiyatını göz önüne aldığımızda 100 euro’luk etiketin hayli uygun olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım bu telefon ülkemizde nasıl bir fiyatla satışa çıkacak.

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