Realme’nin giyilebilir eşyası yakında tanıtılacak

Hazırlanıyor diyoruz ancak ortada sadece gizlice alınmış bir sertifika mevcut. Çinli firma Singapur’da RMA 183 model numarasına sahip yeni akıllı saati Realme Smartwatch için IMDA sertifikası aldı. Hatırlatmak gerekirse Çinli firma Hindistan’da Realme Band için BIS sertifikasını almıştı. Bu sertifikanın alındığı yönünde haberler çıkınca Realme bir lansman yaptı ve Realme Band’ı tanıttı.

Çinli şirket Şubat ayında Realme X50 Pro tanıtımından önce bir teaser yayınladı. Bu teaserda Realme Buds Air, Realme Band ve akıllı bir saat yer aldı. Videoda dairesel bir kadran, renkli ekran ve deri kayıştan oluşan şık bir tasarıya sahip akıllı bir saat (muhtemelen Realme Smartwatch) yer alıyor.

Çinli firma her ne kadar akıllı telefonlarıyla ülkemizde popüler olmaya başlasa da portföyünü akıllı telefonların ötesine taşımaya çalışıyor. Akıllı telefonların yanında giyilebilir eşya bölümünü de aktif hale getiren Çinli firma Realme Buds Air ve Realme Band’i piyasaya sürerken Realme Smartwatch için hazırlıklarına devam ediyor. Ayrıca Çinli firma 2020 Q2’de Hindistan’da Realme TV’yi tanıtmaya söz verdi. Bunların dışında akıllı hoparlör ve akıllı tartı firmanın bu yılki planları arasında. Realme’nin Xiaomi ile kafa kafaya gittiği bu günlerde piyasaya sürülen her yeni eşya ile rekabet biraz daha artacak.