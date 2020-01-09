Realme X50 5G modelini resmi olarak tanıttı

6.57 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde 120 Hz yenileme oranlı ekran ile gelen telefonda Snapdragon 765G yonga seti yer alıyor. 8 GB RAM ile gelen telefonda dörtlü arka kamera kurulumu yer alıyor.

Bu arka kameralar; 64 Megapiksel Samsung GW1 lens + 8 Megapiksel ultra geniş açılı lens + 13 Megapiksel 5x hibrit zoom yapabilen lens + 2 Megapiksel super macro lens olarak konumlandırılmış durumda.

Ön tarafta ise 32 Megapiksel + 8 Megapiksel çözünürlüğünde çift kamera kurulumu bulunuyor. 128 GB ve 256 GB dahili depolama birimi ile gelen telefonda 30W hızlı şarj destekli 4.500 mAh kapasiteli batarya yer alıyor.

Kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkan telefonun fiyatı ise henüz açıklanmadı.

REALME X50 5G ÖZELLİKLERİ



6.57 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 çözünürlüğünde 120 Hz tazeleme hızlı ekran

Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 765G (1×2.4 GHz Kryo 475 & 1×2.2 GHz Kryo 475 & 6×1.8 GHz Kryo 475)

64 Megapiksel Samsung GW1 lens + 8 Megapiksel ultra geniş açılı lens + 13 Megapiksel 5x hibrit zoom yapabilen lens + 2 Megapiksel super macro lens

32 Megapiksel + 8 Megapiksel

Adreno 620 GPU

8 GB RAM

128 GB / 256 GB dahili depolama (microSD kart desteği)

5G (N1 / N41 / N78 / N79), Bluetooth 5.0, Wi-Fi a/b/g/n/ac, USB-C; 3.5mm kulaklık çıkışı, Dual frekans GPS

30W hızlı şarj destekli 4.500mAh kapasiteli batarya

Android 10 işletim sistemi

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