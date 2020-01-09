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  4. Realme X50 5G modelini resmi olarak tanıttı

Realme X50 5G modelini resmi olarak tanıttı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.01.2020 09:45 | Son Güncelleme

Realme’nin uzun bir süredir 5G desteki orta segment akıllı telefonunu tanıtacağı söyleniyordu. Bugün CES 2020 kapsamında merakla beklenen Realme X50 5G modeli resmen tanıtıldı.

Realme X50 5G modelini resmi olarak tanıttı

6.57 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde 120 Hz yenileme oranlı ekran ile gelen telefonda Snapdragon 765G yonga seti yer alıyor. 8 GB RAM ile gelen telefonda dörtlü arka kamera kurulumu yer alıyor.

Bu arka kameralar; 64 Megapiksel Samsung GW1 lens + 8 Megapiksel ultra geniş açılı lens + 13 Megapiksel 5x hibrit zoom yapabilen lens + 2 Megapiksel super macro lens olarak konumlandırılmış durumda.

Ön tarafta ise 32 Megapiksel + 8 Megapiksel çözünürlüğünde çift kamera kurulumu bulunuyor. 128 GB ve 256 GB dahili depolama birimi ile gelen telefonda 30W hızlı şarj destekli 4.500 mAh kapasiteli batarya yer alıyor.

Kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkan telefonun fiyatı ise henüz açıklanmadı.

 REALME X50 5G ÖZELLİKLERİ

6.57 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 çözünürlüğünde 120 Hz tazeleme hızlı ekran
Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 765G (1×2.4 GHz Kryo 475 & 1×2.2 GHz Kryo 475 & 6×1.8 GHz Kryo 475)
64 Megapiksel Samsung GW1 lens + 8 Megapiksel ultra geniş açılı lens + 13 Megapiksel 5x hibrit zoom yapabilen lens + 2 Megapiksel super macro lens
32 Megapiksel + 8 Megapiksel
Adreno 620 GPU
8 GB RAM
128 GB / 256 GB dahili depolama (microSD kart desteği)
5G (N1 / N41 / N78 / N79), Bluetooth 5.0, Wi-Fi a/b/g/n/ac, USB-C; 3.5mm kulaklık çıkışı, Dual frekans GPS
30W hızlı şarj destekli 4.500mAh kapasiteli batarya
Android 10 işletim sistemi

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Anahtar Kelimeler:
Realme realme x50 5g

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