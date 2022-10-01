Rebiülevvel ayı ibadetleri neler? İşte rebiülevvel ayının önemi ve faziletleri!

Rebiülevvel ayında okunacak dualar ve yapılacak ibadetler bu mübarek ayı dini vecibelerini eksiksiz gerçekleştirecek Müslümanlara yön gösteriyor. Diyanet takvimine göre eylül ayında başlayan kameri aylarının üçüncüsü olan rebiülevvel ayı, 27 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilen bu mübarek ayda İslâm tarihinde bir dönüm noktası sayılan hicret de gerçekleşmiştir.

REBİÜLEVVEL AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELER?

Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

REBİÜLEVVEL AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Resulullah (S.A.V), bu ayda dünyaya geldiği için arabi ayların en şereflisi olarak nitelendirilmektedir. Doğum vakti sabaha yakın bir zamandır. Bugün, günlerin en sevinçlilerinden kabul edilerek değerlendirilir.

Süleyman Çelebi’nin mevlidinde bu tarih şöyle zikredilir: “ol Rebiulevvel ayın nicesi-on ikinci gice isneyn gicesi”. Bu ay içerisinde, bilhassa on ikinci gecesinde ihtiyaç sahiplerine ikramlarda bulunarak, Resulullah (S.A.V)’in doğum sevinci canlı tutulmaya çalışılır.

İslâm tarihinde rebîülevvel ayının önemli bir yeri vardır. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi içerisinde yer alan bilgilere göre Hz. Peygamber genel kabule göre Rebîülevvel ayının 12’sinde Pazartesi günü dünyaya gelmiş ve bugünün kutlanması müslüman toplumlarda bir mevlid geleneği oluşturmuştur. İslâm tarihinde bir dönüm noktası sayılan hicret de rebîülevvel ayında gerçekleşmiştir.



