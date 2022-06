Recep İvedik 7 iddialarına yanıt geldi! Vizyona girmeden Disney Plus'ta yayınlanacak

Düzenlenen Disney Plus basın toplantısında The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, Disney Plus hakkında merak edilenleri açıkladı. Radyo programcısı Geveze'nin sunuculuğu üstlendiği toplantıda Disney Plus'ın özellikleri, tanışma paketi, yabancı içerik portföyü ve yerli orijinal içerikleri tanıtıldı.

YAYIN TARİHİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner’in yerli yapım olarak açıkladığı filmlerden biri Recep İvedik 7 oldu. Şahan Gökbakar'ın gişe rekorları kıran komedi serisinin yedinci filmi, sinema salonlarından önce dijital platformda izleyicilerin karşısına çıkacak. Çekimleri devam eden filmin yayın tarihi henüz belli değil.