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  4. Recep İvedik 7 iddialarına yanıt geldi! Vizyona girmeden Disney Plus'ta yayınlanacak

Recep İvedik 7 iddialarına yanıt geldi! Vizyona girmeden Disney Plus'ta yayınlanacak

07.06.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şahan Gökbakar’ın geçtiğimiz günlerde çekimlerine başladığını duyurduğu Recep İvedik 7 için Disney Plus ile anlaşma sağladığı netlik kazandı. Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik serisinin son filmi vizyona girmeden doğrudan dijital platformda yayınlanacak.

Recep İvedik 7 iddialarına yanıt geldi! Vizyona girmeden Disney Plus'ta yayınlanacak

Düzenlenen Disney Plus basın toplantısında The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, Disney Plus hakkında merak edilenleri açıkladı. Radyo programcısı Geveze'nin sunuculuğu üstlendiği toplantıda Disney Plus'ın özellikleri, tanışma paketi, yabancı içerik portföyü ve yerli orijinal içerikleri tanıtıldı.

YAYIN TARİHİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner’in yerli yapım olarak açıkladığı filmlerden biri Recep İvedik 7 oldu. Şahan Gökbakar'ın gişe rekorları kıran komedi serisinin yedinci filmi, sinema salonlarından önce dijital platformda izleyicilerin karşısına çıkacak. Çekimleri devam eden filmin yayın tarihi henüz belli değil.

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Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar
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