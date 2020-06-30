Reçetesi bulundu! Bu yöntemlerle eklem ağrısı tarihe karışıyor! Ananas, zerdeçal..

Zaman zaman türlü rahatsızlıkların belirtisi olarak görülebilen, zaman zaman hareketsizlik veya kontrolsüz hareket durumundan kaynaklanabilen eklem ağrıları, küçük bir problem gibi görünse de hayatınızı cehenneme çevirebilir. Sahip olduğunuz hareket yeteneğinin kısıtlanması veya acı verir hale gelmesi size kabus yaşatabilir. Ancak basit önlemler, bazı alışkanlıklarda yapılacak değişiklikler ve tamamen bitkisel takviyeler sayesinde eklem ağrılarıyla baş etmek oldukça kolay. Peki eklem ağrılarınızı dindirecek yöntemler neler?
Her insanın boyuyla orantılı olarak sahip olması gereken bir ideal kilo aralığı bulunur. Bu ideal aralığın üzerine çıkıldığında ise eklemlere binen yük artacağından, eklem ağrıları başlar. Eklem ağrılarını bertaraf etmek için ilk yapılması gereken fazla kilolardan kurtularak eklemlere binen yükü azaltmaktır.
Egzersizi düzenli alışkanlık haline getirmek, eklemlerin aktif olarak çalışmasını sağlayarak kireçlenme ve hareketsizlik sonucu doğabilecek eklem ağrılarının önüne geçecektir. Çok zorlanmadan yapılacak esneme ve açma hareketleri, düzenli gerçekleştirildiği taktirde size eklem ağrısının ne olduğunu unutturacaktır.
Uyku vücut işleyişinin düzenlenmesinde önemli bir faktördür. Normal şartlarda 7-8 saat uyumak vücut için yeterli olacak ve vücut faaliyetlerinizin düzenlenmesine katkıda bulunacaktır. Yatağınızın mümkün olduğunca ortopedik olması, hem uyku kalitenizi arttıracak hem de kas ve eklem ağrılarıyla baş etmenizi sağlayacaktır.
Eklem ağrıları ile baş etmenin bir diğer yolu da kas, eklem ve hareketi sağlayan iskelet sistemini oluşturan temel maddeleri ek gıdalar ile takviye etmektir. Eklem ağrıları için en çok kullanılan gıda takviyeleri glukozamin, sodyum ve potasyum, kalsiyum ve D vitamini, proteolitik enzimler, omega 3 ve diğer yağ asitleri olarak sıralanabilir. Ayrıca evde hazırlayıp tüketebileceğiniz iki farklı kür ile de eklem ağrılarından kurtulabilirsiniz.
1/2 tatlı kaşığı zerdeçal
2 su bardağı su
Suyun içine zerdeçalı ekleyip birkaç dakika kaynatın ve 6-7 dakika demlenmeye bırakın. Demlendikten sonra sabah ve akşam 1 bardak için. Anti-enflamatuar özelliği sayesinde zerdeçal, eklem ağrılarından kurtulmanıza yardım edecektir.
2 dilim taze ananas
1 litre su
Suyun içerisine ananası ekleyin ve 5 dakika boyunca blender yardımıyla karıştırın. Hazırladığınız karışımı günde 4 defa, 1 bardak olacak şekilde tüketin. Her gün taze hazırlayarak içmeniz gerektiğini unutmayın. Ananas, içerisinde bulunan bromelain enzimi eklemlerde oluşan iltihabı temizleyecek, iltihap gelişimini önleyecek ve eklemlerinizin güçlenmesine destek olacaktır.
Evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz bu iki küre ek olarak düzenli beslenme, egzersiz ve yeterli uyku alışkanlıklarını edinerek eklem ağrılarına veda edebilirsiniz.
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