Reçetesi bulundu! Bu yöntemlerle eklem ağrısı tarihe karışıyor! Ananas, zerdeçal..

Zaman zaman türlü rahatsızlıkların belirtisi olarak görülebilen, zaman zaman hareketsizlik veya kontrolsüz hareket durumundan kaynaklanabilen eklem ağrıları, küçük bir problem gibi görünse de hayatınızı cehenneme çevirebilir. Sahip olduğunuz hareket yeteneğinin kısıtlanması veya acı verir hale gelmesi size kabus yaşatabilir. Ancak basit önlemler, bazı alışkanlıklarda yapılacak değişiklikler ve tamamen bitkisel takviyeler sayesinde eklem ağrılarıyla baş etmek oldukça kolay. Peki eklem ağrılarınızı dindirecek yöntemler neler?

1- FAZLA KİLOLARDAN KURTULMAK

Her insanın boyuyla orantılı olarak sahip olması gereken bir ideal kilo aralığı bulunur. Bu ideal aralığın üzerine çıkıldığında ise eklemlere binen yük artacağından, eklem ağrıları başlar. Eklem ağrılarını bertaraf etmek için ilk yapılması gereken fazla kilolardan kurtularak eklemlere binen yükü azaltmaktır.

2- DÜZENLİ EGZERSİZ YAPMAK

Egzersizi düzenli alışkanlık haline getirmek, eklemlerin aktif olarak çalışmasını sağlayarak kireçlenme ve hareketsizlik sonucu doğabilecek eklem ağrılarının önüne geçecektir. Çok zorlanmadan yapılacak esneme ve açma hareketleri, düzenli gerçekleştirildiği taktirde size eklem ağrısının ne olduğunu unutturacaktır.