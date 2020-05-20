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Redmi 10X için tarih verildi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.05.2020 15:58 | Son Güncelleme

Kamera özelliğinden hafif kırparak performans canavarı tanıtmaya hazırlanan Çinli firmanın yeni kozu bugün ortaya çıktı. Redmi 10X adını taşıyacak olan telefonun özellikleri ise bugün tamamen sızdı.

Redmi 10X için tarih verildi

Redmi’nin 26 Mayıs 2020 tarihinde tanıtacağı telefonda 6.57 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde OLED ekran yer alacak. Gücünü 2.6 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 820 yonga setinden alacak olan telefon boy boy RAM seçeneğine sahip olacak.

Telefonun 4 GB / 6 GB ve 8 GB RAM opsiyonları bulunacak. Depolamada ise 64 GB / 128 GB ve 256 GB‘lık sürümler yer alacak.

Kamera konusunda normalde dörtlü kamera kurulumları görmeye alışmıştık. Ancak bu modelde fiyatı uygun tutmak için telefonun arkasında üçlü kamera kurulumu bulunacak. Bu kameralar 48 Megapiksel çözünürlüğünde ana kamera + ultra geniş açılı lens + derinlik sensörü olarak konumlandırılacak.

Ön tarafta ise 16 Megapiksellik kamera yer alacak. Ekrana entegreli parmak izi okuyucusu ile güvenliği sağlayacak olan Redmi 10X, kutusundan 22.5W hızlı şarj destekli 4.500 mAh kapasiteli batarya ve Android 10 işletim sistemi ile çıkacak.

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