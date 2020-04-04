Redmi Band bize neler sunuyor

Redmi Band tasarım olarak son zamanlarda piyasaya sürülen Realme Band ve Honor Band’a oldukça benziyor. 1.08 inçlik bir ekrana sahip olacak olan bileklik bir şarj ile toplam 14 gün kesintisiz kullanım sunacak. Bilekliğin tıpkı Realme Band ve Honor Band’ta olduğu gibi doğrudan USB şarj desteği mevcut.

Bileklik 5 spor modu yüklü olarak geliyor. Hem egzersiz sırasında hem de gün boyu kalbinizin atışını ölçebilir. Bunu gövdesinin altında bulunan optik kalp atış hızı sensörü sayesinde yapabiliyor. Ayrıca diğer bilekliklerde olduğu gibi Redmi Band’da da uyku izleme sensörü bulunuyor. Markanın ilk akıllı bilekliği olan cihazın siyah, turuncu, zeytin yeşili ve mavi renk seçenekleri mevcut. Bileklikte Xiaomi Mi Band 4’te yer alan ve temassız ödeme işlemini kolay hale getiren NFC bağlantısının olmadığını belirtelim.

Bakalım Xiaomi’nin bugün düzenlediği etkinlikte daha hangi cihazların tanıtımı yapılacak. Mi Band 5 ve Mi Air 2S bugün tanıtılması beklenen cihazlardan bazıları.

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