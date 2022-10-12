Redmi Note 10 ekran görüntüsü alma nasıl yapılır? Redmi Note 10 ekran görüntüsü SS nasıl alınır?

Telefon kullanıcıları için birçok marka, çeşitli özelliklerde ve fiyat aralıklarında ürünler tasarlıyor. Uygun fiyatlı olması sebebiyle oldukça popüler cihazlardan biri olan Redmi, her geçen gün daha fazla kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Süpermarket kampanyalarında da sık sık karşılaştığımız Redmi Note 10 modelinde, ekran görüntüsü almak da oldukça kolay. Hiçbir uygulama ya da program yüklemeye gerek kalmadan, Redmi Note 10 ekran görüntüsü alma işlemi yapabilirsiniz. Bunun için takip etmeniz gereken birkaç adım var.

Redmi Note 10 ekran görüntüsü nasıl alınır?

Redmi Note 10 modelinde, ekran görüntüsü alma işlemi birkaç yöntem ile yapılabilir. Bunlardan ilkinde; öncelikle ekran görüntüsü almak istediğiniz ekrana gitmeniz gerekir. Ses Kısma ve Telefon Güç tuşlarına aynı anda basılı tutmanız gerekir. Yaklaşık iki saniye kadar basılı tutmanız yeterlidir. Ekran görüntüsünün başarıyla tamamlandığını belirten kamera deklanşör sesini duyduğunuz zaman tuşları bırakabilirsiniz. Cihazınız ekran kaydını almış durumdadır.

İkinci yöntemde ise; yine ilk olarak ekran görüntüsü almak istediğiniz ekrana gitmeniz gerekir. Üst menüyü alt kısma doğru çekmeniz gerekir. Karşınıza gelen ekrandan Ekran görüntüsüne tıkladıktan sonra ekran görüntüsü almak istediğiniz kısmın seçebilirsiniz. Tamam’a bastıktan sonra cihazınız ekranı resmini kaydetmiş olur.

Redmi Note 10’lerde ekran kaydı nasıl yapılır?

Yeni teknolojiler, telefonlara birçok özelliğin eklenmesini sağlıyor. Kullanılan önemli özelliklerden biri de ekran resmini kaydetmektir. Telefonunuzun ekran görüntüsünü alabilir ya da video olarak kaydedebilirsiniz. Ekran görüntüsünü aldıktan sonra resmi veya videoyu görüntüleyebilirsiniz. Düzenlemek istediğiniz bu resim ve videoları, dilerseniz paylaşabilirsiniz. Telefon kullanıcıları ekran kaydının nasıl alınacağını merak eder. Redmi Note 10 kullanıcıları da ekran kaydı nasıl yapıldığını araştırıyor. Redmi Note 10 model telefonunuzda ekran resmini kaydetme adımlarını inceleyelim.,