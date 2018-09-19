Redmi Note 6 Pro fiyatıyla iddialı geldi

Canlı görüntülerinden özelliklerine, bugüne kadar her detayıyla sızdırılan Xiaomi’nin yeni telefonu satışa da çıktı! Henüz resmileştirilmemiş olan cihaz, AliExpress’te global sürümüyle güncel olarak satılıyor. Mağaza ayrıca telefona ait tüm bilgileri de vermiş durumda.

Verilen bilgilerin neredeyse hepsi daha önce elde edilen verileri onaylıyor: 6.26 inç Full HD+ ekran, 12 + 5 MP arka; 20 + 2 MP ön kamera, 4000 mAh batarya… Bunların çoğu dün elde edilen canlı görüntülerle zaten doğrulanmıştı. Satıcı, daha önce beklenenden farklı olarak sadece Snapdragon 660 yerine 636’yı yazmış.

Bellek/depolama eşleşmesi ise 3 GB / 32 GB şeklinde. Ancak 4/6 GB RAM ve 64 GB’lık depolama opsiyonlarının da satışa çıkabileceği düşünülüyor. Öte yandan siyah, açık mavi, pembe ve kırmızı renkler listelenmiş olsa da şu anda sadece mavi ve siyahın satın alınabildiği görülüyor.

Redmi Note 6 Pro’nun fiyat etiketi ise 193.99 dolar. Yine oldukça iddialı fiyata sahip bir telefonun bizleri beklediğini söyleyebiliriz.

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