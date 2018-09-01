Redmi Note 6 ve Note 6 Pro’nun ayak sesleri!

Haziran ayında duyurulan Redmi 6 ailesinin ardından Note modellerin de kokusu gelmeye başladı. Pazara Redmi 6A ve Redmi 6 Pro ile giriş yapan Çinli şirket, yeni cihazlarını FCC ve NCC’nin ardından, Rusya’da EEC’den geçirdi. M1806E7TG ve M1806E7TH model numaralarına sahip ikilinin esasında sahip olduğu teknik detaylar çok net bilinmiyor. Daha önce ortaya çıktığı kadarıyla tek söyleyebildiğimiz MIUI 9 arayüzünü taşıyacak oluşu.
Ürünlerin tasarımı ve özellikleri netleşmemiş olsa da konumlarını tahmin etmek çok zor değil. Redmi Note 5 ailesine net bir üstünlük sağlayacakları neredeyse kesin. Bu bağlamda aralarında almaya değer kayda değer bir fark oluşacaktır. Zira modeller güncel donanımlar ve tasarımsal ihtiyaçlar göz önüne alınarak yeniden tasarlanıyor.
Pek çok detayıyla hala gizemli olan ikilinin çıkış tarihi ve fiyatı konusunda da şimdiye kadar duyduğumuz herhangi bir bilgi yok.
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