HABER

Redmi Note 6 ve Note 6 Pro’nun ayak sesleri!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.09.2018 11:15 | Son Güncelleme

Xiaomi, Redmi 6 ailesinin Note modelleriyle zenginleştirmek istiyor. Redmi Note 6 ve Note 6 Pro modelleri EEC’nin onayından geçti.

Redmi Note 6 ve Note 6 Pro’nun ayak sesleri!

Haziran ayında duyurulan Redmi 6 ailesinin ardından Note modellerin de kokusu gelmeye başladı. Pazara Redmi 6A ve Redmi 6 Pro ile giriş yapan Çinli şirket, yeni cihazlarını FCC ve NCC’nin ardından, Rusya’da EEC’den geçirdi. M1806E7TG ve M1806E7TH model numaralarına sahip ikilinin esasında sahip olduğu teknik detaylar çok net bilinmiyor. Daha önce ortaya çıktığı kadarıyla tek söyleyebildiğimiz MIUI 9 arayüzünü taşıyacak oluşu.

Ürünlerin tasarımı ve özellikleri netleşmemiş olsa da konumlarını tahmin etmek çok zor değil. Redmi Note 5 ailesine net bir üstünlük sağlayacakları neredeyse kesin. Bu bağlamda aralarında almaya değer kayda değer bir fark oluşacaktır. Zira modeller güncel donanımlar ve tasarımsal ihtiyaçlar göz önüne alınarak yeniden tasarlanıyor.

Pek çok detayıyla hala gizemli olan ikilinin çıkış tarihi ve fiyatı konusunda da şimdiye kadar duyduğumuz herhangi bir bilgi yok.

Vestel Z30 çentikli ekranıyla resmen duyuruldu!

PARTNERSosyal medya bu kişilik testini konuşuyorSosyal medya bu kişilik testini konuşuyor
Bim’in Apple aksesuarları sahte çıktı!Bim’in Apple aksesuarları sahte çıktı!
Toyota ve Uber’den müthiş işbirliğiToyota ve Uber’den müthiş işbirliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Redmi 6 Note 6 Pro

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte görev yerleri değişen mülki amirlerin listesi! Kim hangi göreve atandı?

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte görev yerleri değişen mülki amirlerin listesi! Kim hangi göreve atandı?

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda iki bomba transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda iki bomba transfer!

Ünlü oyuncu Sefa Zengin ve ailesi ölümden döndü

Ünlü oyuncu Sefa Zengin ve ailesi ölümden döndü

400 bin kişiye emeklilik şoku!

400 bin kişiye emeklilik şoku!

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bim’in Apple aksesuarları sahte çıktı!

Bim’in Apple aksesuarları sahte çıktı!

Toyota ve Uber’den müthiş işbirliği

Toyota ve Uber’den müthiş işbirliği

Vivo 11 Pro detaylanıyor

Vivo 11 Pro detaylanıyor

ZTE, Nubia Z18 için tarih verdi

ZTE, Nubia Z18 için tarih verdi

Meizu M8 Lite, M8c’ye daha uygun fiyatlı bir alternatif olacak

Meizu M8 Lite, M8c’ye daha uygun fiyatlı bir alternatif olacak

Huawei Android 9.0 Pie için hızlı davrandı

Huawei Android 9.0 Pie için hızlı davrandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.