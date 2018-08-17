reeder da telefon üretimine başladı!

Türkiye’nin yerli markası reeder, 2017 yılında Samsun’da açtığı fabrikada yerli üretime başlıyor. Yaklaşık 100 kişinin çalıştığı fabrika için bugüne kadar 8 milyon TL'yi bulan yatırım yapıldı. reeder Samsun fabrikasında yıllık üretim kapasitesi ise 600 bin adet cihaz olacak. Merkezde yılda 300 bin telefon, 200 bin tablet ve 100 bin adet akıllı saat üretilebilecek. 2019 yılında bu kapasitenin tamamının kullanılması hedefleniyor.

Türk malı reeder telefonlar geliyor

Yerli üretim konusunda açıklamalarda bulunan reeder CEO’su Uygar Saral, Samsun'da ilk etapta akıllı telefon ve tablet üretim planlarının olduğunu belirtti. Uygar Saral şunları söyledi: "Bu merkezde tuşlu telefon üretimine başladık. İlerleyen dönemde telefon üretimine akıllı saat, akıllı ev aletleri, AI yani yapay zeka destekli tüketici elektroniği cihazları da eklenecek. reeder, akıllı ürünler üzerine kurulmuş bir geleneğe sahip bir şirket. Önümüzdeki sektör ajandasında ise yapay zeka, bulut ve robotik çözümler var. Özellikle yazılım Ar-Ge’si ile bu kategoride birçok ürün geliştirip müşterilerimizin kolaylaştırmak için çalışacağız. Samsun’da 100 kişilik bir ekibimiz yerli üretim için çalışıyor. Üreteceğimiz cihazların yerlilik oranı yüzde 55'ten daha fazla dolayısı ile Türk malı mührü taşıyor. Samsun fabrikamızda üretilen son teknoloji ürünleri sadece Türkiye değil yurtdışı pazarlara da sunulacak" dedi.

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