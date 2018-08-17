reeder da telefon üretimine başladı!

Türkiye’nin yerli markası reeder, 2017 yılında Samsun’da açtığı fabrikada yerli üretime başlıyor. Yaklaşık 100 kişinin çalıştığı fabrika için bugüne kadar 8 milyon TL'yi bulan yatırım yapıldı. reeder Samsun fabrikasında yıllık üretim kapasitesi ise 600 bin adet cihaz olacak. Merkezde yılda 300 bin telefon, 200 bin tablet ve 100 bin adet akıllı saat üretilebilecek. 2019 yılında bu kapasitenin tamamının kullanılması hedefleniyor.
Türk malı reeder telefonlar geliyor
Yerli üretim konusunda açıklamalarda bulunan reeder CEO’su Uygar Saral, Samsun'da ilk etapta akıllı telefon ve tablet üretim planlarının olduğunu belirtti. Uygar Saral şunları söyledi: "Bu merkezde tuşlu telefon üretimine başladık. İlerleyen dönemde telefon üretimine akıllı saat, akıllı ev aletleri, AI yani yapay zeka destekli tüketici elektroniği cihazları da eklenecek. reeder, akıllı ürünler üzerine kurulmuş bir geleneğe sahip bir şirket. Önümüzdeki sektör ajandasında ise yapay zeka, bulut ve robotik çözümler var. Özellikle yazılım Ar-Ge’si ile bu kategoride birçok ürün geliştirip müşterilerimizin kolaylaştırmak için çalışacağız. Samsun’da 100 kişilik bir ekibimiz yerli üretim için çalışıyor. Üreteceğimiz cihazların yerlilik oranı yüzde 55'ten daha fazla dolayısı ile Türk malı mührü taşıyor. Samsun fabrikamızda üretilen son teknoloji ürünleri sadece Türkiye değil yurtdışı pazarlara da sunulacak" dedi.
Türkiye'nin ekonomisini destekliyoruz
"Samsun’daki fabrikamız bölgenin önemli bir istihdam kapısı oldu" diyen Uygar Saral, sözlerine şöyle devam etti: "Bölgenin tek teknoloji yatırımının Samsun’da olması çok önemli bir gelişme. Bölge insanının duygularına hitap etmemiz, onların güvenini kazanmamız için önemli bir adım oldu. İnsanlar artık bize güveniyor ve aile fertlerini çalışmaları için gönül rahatlığıyla bu merkeze gönderiyor. Yaptığımız yatırım ile Türkiye ekonomisini destekliyoruz."
iPhone getir, reeder götür!
Bugüne kadar Akbank, Pegasus ve Boyner gibi markalara özel cihazlar ürettiklerini belirten Uygar Saral, geçen yıl Çinli bir firma ile ortaklık anlaşması imzaladıklarını, onların tecrübesi ve Türk insanının enerjisiyle Türkiye’de üretim yaptıklarını belirtti. Saral sözlerine şöyle devam etti: “Ekonomiye destek için yeni bir kampanya daha başlatıyoruz ve iPhone modellerini getiren kullanıcıların, telefonlarının değeri düşüldükten sonra yeni bir reeder sahibi olmalarını sağlıyoruz. Herkesi kampanyamıza katılmaya davet ediyoruz.”
Kaynak: Teknolojioku
'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı
Her yıl aynı görüntüler! Yine kana bulandı!
Kanınız donacak! Öz kızını eve kapatıp defalarca tecavüz etmiş
Belediye suya 7 ay içinde yüzde 45 zam yapınca ortalık fena karıştı! CHP'li Engin Taşdemir'den sert tepki geldi
Doğu Perinçek: Ya Erdoğan ile birlikte Türkiye gemisindesin ya da Amerika gemisinde
Türkiye şehitlerine ağlıyor! Şehit babasından yürek yakan istek
AK Parti'de kritik gün! Yönetimin yarısı değişecek
Bu canlılar düşündüğünüzden çok daha büyük!
İngiliz gazete yazdı: İşte Trump'ın Türkiye tavrının gerçek nedeni
İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var
DGS 2018 sonuçları açıklandı! DGS 2018 sınav sonucu sorgulama
Okuyucu Yorumları 0 yorum