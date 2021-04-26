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  4. Konya'da dehşete düşüren kaza! Refüjde yürüyen yaya canından oldu

Konya'da dehşete düşüren kaza! Refüjde yürüyen yaya canından oldu

26.04.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, refüjde yürüyen bir kişiye çarparak ölümüne neden oldu. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, 10.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi.

HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, F.B.Ü. idaresindeki Tofaş Doğan marka otomobil, yolun karşısına geçmek için refüjde yürüyen kimliği belirlenemeyen yayaya çarptı. Otomobilin çarpmasıyla havada takla atan yaya savrularak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı Medova Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaşamını yitiren şahsın üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

KORKUNÇ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, yayanın hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, refüjde yürüyen yayaya otomobilin çarpması ve yayanın savrularak düşmesi yer alıyor.

(İHA)

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trafik kazası Konya

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