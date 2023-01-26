Regaip Kandili'nde teheccüd namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Teheccüd namazı vakti ile okunacak dua ve sureler

Regaip Kandili'nde teheccüd namazının nbasıl kılınacağı vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre; teheccüd namazı nafile namazlardansdır ve yatsı namazını kılıp bir miktar uyuduktan sonra gece kılınmalıdır. İşte teheccüd namazının kılınışı...

TEHECCÜD NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Teheccüd namazı için önce niyet edilmelidir.

“Niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya” diyerek edilecek niyetin ardından namaza geçilir.

Teheccüd namazının iki-sekiz rekât arasında çiftli sayılarda kılınması önerilmiştir. İsteyen kişiler daha fazla da kılabilir. Kaynaklarda yer alan bilgilere göre; iki rekâtta bir selam vermek daha faziletli dir. Öte yandan, dört rekâtta da selam verilebilir.

REGAİP KANDİLİ'NDE TEHECCÜD NAMAZINDA OKUNACAK DUA VE SURELER NELERDİR?

Dört rekât olarak kılındığında, ikinci rekât sonunda teşehhüd için oturulduğunda “tahiyyat”tan sonra “Allahümme salli” ve “Allahümme barik” okunur. Üçüncü rekât için ayağa kalkıldığında önce “Sübhâneke” okunur, sonra “Eûzü besmele” çekilir ve Fâtiha suresi okunur.

REGAİB KANDİLİ'NİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ NEDİR?

Regaip rağbet anlamına gelmektedir.

İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v) ana rahmine düşmesini, yani annesi Amine validemizin Hz. Muhammed'e gebe kalmasını ifade etmektedir.

İslam dininin kutsal kitabı Kuran'ı Kerim'in " Ve Rabbı'na rağbet et" (İnşirah suresi-8) beyanı gereği, Regaip kulun cenabı Hakk'a yönelerek Allah'a rağbet etmesi anlamına gelmektedir.



