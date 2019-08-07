Regl ağrıları kadınların 9 verimli iş gününe mal oluyor

Araştırmalar, regl dönemlerinde yaşanan krampların kadınlarda yılda 9 verimli iş gününe mâl olduğunu ortaya koydu.

Araştırmanın sonuçları, 26 bin 438 kadının regl dönemlerinde kendilerini ‘çok hasta’ hissederek işe gittiklerini ve verimli bir gün geçirmediklerini söyledi. Regl dönemlerinde iş yerinde oluşan verim kaybı yüzde 33 olarak belirlendi. Bu miktar da yılda yaklaşık 8-9 verimsiz gün anlamına geliyor.

Ayrıca araştırmaya katılan kadınlardan 4 bin 514’ü de regl ağrılarının olduğu günlerde işe gidemediklerini söyledi. 21 yaş altı kadınlar ağrıların günlük hayata etkilerini daha ağır hissetiklerini söyledi.

Araştırmaya göre, iş yerinde varolmak zorunda hissetikleri için ağrılı günler geçiren kadınlar potansiyellerinin altında bir mesai geçirmek zorunda kalıyor.

Kaynak: T24

