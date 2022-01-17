Regl dönemi boyunca size yoldaş olacak birbirinden farklı hijyen ürünleri ve yardımcılar

Regl döneminde size yoldaş olacak hijyenik pedlerden tamponlara, regl kaplarından sıcak su torbalarına kadar birbirinden farklı birçok ürün var. Siz de bu dönemi daha konforlu bir şekilde geçirmek istiyorsanız sizin için listelediğimiz hijyen ürünlerine ve yardımcılarına göz atabilirsiniz!

1. Yılların vazgeçilmezi hijyenik pedler

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Regl dönemini hijyenik bir şekilde tamamlayabilmek adına en sık tercih ettiğimiz ürünlerin başında hijyenik pedler yer alır. Kotex Active Normal 24'lü Paket, yenilenen formülü sayesinde yüzde yüze kadar rahatlık sağlar. Vücudunuzun anatomik şekline uygun olarak üretilen hijyenik pedler, sızdırmaz yüzeyi ile güven sunar. Böylece özel günlerinizde kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz. Flexfit teknolojisi yardımıyla spor yaparken bile kendinizi güvende hissetmenizi sağlayacak bu ped ile regl döneminizi daha konforlu bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

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2. Bütçe dostu bir seçenek: Yıkanabilir pedler

Sıklıkla tercih edilen hijyenik pedlerin sürdürülebilir bir alternatifi daha mevcut. Fazla atık üretmek istemiyorsanız yeniden kullanılabilir pamuklu pedlere göz atabilirsiniz. Bu pedleri yıkayarak tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Yıkanabilir pedleri almadan önce kaliteli olmasına dikkat etmelisiniz. Koku yapmayan, sızdırmayan ve rahatsız etmeyen ürünler arasından seçim yaparak regl döneminizi daha konforlu bir hale getirebilirsiniz. Bu noktada sizin için önerimiz olan EKOPED Doğal Yıkanabilir Kadın Pedi, yüzde yüz pamuktan üretildiği için cildinizi tahriş etmez. Ürünün yumuşak dokusu sayesinde rahat bir regl dönemi yaşayabilirsiniz.

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3. Olmazsa olmaz tamponlar

Yıllar önce piyasaya ilk sürüldüğünde devrim niteliğinde görülen tamponlar, hijyenik pedlerden sonra en çok tercih edilen regl dönemi ürünlerinden biri olarak karşımıza çıkar. Geliştirilmiş özel yapısı ile içerideki sıvıyı emerek günlük yaşamınızı kolayca devam ettirmenize yardımcı olur. Özellikle yaz mevsiminde sorunsuz bir tatil geçirmek istiyorsanız veya dilediğiniz her gün havuza girebilmek istiyorsanız tamponlara mutlaka bir şans vermelisiniz. Bunun için çantanızda her daim O.B. ProComfort Tampon bulundurabilirsiniz. Böylece hiç vakit kaybetmeden beklenmedik sürprizlerin önüne geçebilirsiniz.

Regl döneminizi rahat bir şekilde geçirmek ve her duruma hazırlıklı olmak için O.B. ProComfort 16'lı Tampon'u buradan inceleyebilirsiniz.

4. Yeni moda: Menstrual kaplar

Son yıllarda popülerliğini gittikçe artıran menstrual kaplar, vücuda zararsız silikondan üretilir ve yumuşak yapısıyla kolayca takılabilir. Regl dönemi kramplarında kasılmalarla hareket ettiği için krampların daha kolay kontrol edilmesini sağlar. Ürünü kanama yoğunluğunuza göre altı ila on iki saate kadar kullanabilirsiniz. OrganiCup Menstrual Kaplar sayesinde tüm günü konforlu bir şekilde geçirebilirsiniz. Böylece regl döneminizde hiçbir planınızı iptal etmeden hayatınızı yaşayabilirsiniz. Üstelik uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz menstrual kaplarla çevreyi de koruyabilirsiniz. Menstrual kapları daima çantanızda taşıyarak ani kanamalara karşı tetikte olabilirsiniz.

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5. Menstrual kap gibi ama değil: Menstrual diskler

Menstrual diskler, şekil itibarıyla küçük bir kaseye veya kulpsuz bir fincana benzetilebilir. Intimina Ziggy Menstural Disk'i diğer regl ürünlerinden ayıran özelliği cinsel ilişkiyi engellememesi. Üstelik adet disklerinin kayma riski neredeyse yok denecek kadar az. Siz de hareket özgürlüğünüzü regl döneminde de korumak istiyorsanız kendi bedeninize uygun bir Intimina Ziggy ürününe en kısa sürede sahip olmalısınız. Hareketli bir tempoda çalışanlar ve sporunu aksatmak istemeyenler için büyük bir nimet olan bu menstrual diskler, sizi gün boyunca sızıntılara karşı korur. Böylece yalnızca işlerinize odaklanabilir, hayatınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

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6. Regl dönemine özel iç çamaşırları

Regl dönemini basit bir iç çamaşırıyla geçirmeyi kim istemez ki! Regl dönemine dayanıklı iç çamaşırları, kanın giysilerinize sızmasını önlemek amacıyla çok katmanlı mikrofiber polyesterdan üretilir. Böylece regl döneminizi sızıntı olmadan tamamlamanıza yardımcı olur. İlk bakışta normal bir iç çamaşırından hiçbir farkı görünmeyen regl külotları, diğer tüm regl ürünleri kadar koruma sağlar ve kötü kokuya engel olur. Doğru şekilde yıkayıp kuruttuğunuz sürece Peddon Regl Külodu'nu sorun yaşamadan uzun süre kullanabilirsiniz.

Regl döneminde rahatlığı elden bırakmak istemeyenler, Peddon Regl Külodu'nu buradan inceleyebilir.

7. Regl ürünlerinde bir yenilik: Deniz süngeri

Regl döneminizde bir farklılık yapmak istiyorsanız yeni trendlere göz atabilirsiniz. Regl döneminde kullanabileceğiniz bir diğer sağlıklı ve sürdürülebilir alternatif de deniz süngerleri. Regl dönemi boyunca size yoldaş olacak deniz süngerlerini kullanmak ise oldukça kolay. Kullanmadan önce süngeri ılık suyla ıslatıp vajinanıza yerleştirmeniz yeterli olur. Ürünü belli aralıklarla çıkarıp yıkayarak yeniden kullanabilirsiniz. Ancak deniz süngerini yıkadıktan sonra tamamen kurutmayı ihmal etmemelisiniz. Topbathy Deniz Süngeri'ni doğal antibakteriyel ve mantar önleyici özellikleri sayesinde güvenle kullanabilirsiniz.

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8. Doğa dostu bambu pedler

Hijyenik pedlerin doğal bir alternatifi olarak bambu pedlere yönelebilirsiniz. Son zamanlarda popülerliğini artırmaya başlayan Ladyfit Bambu Normal Ped; iç yüzeyinde parfüm, paraben, SLS, SLES, klor ve boya gibi vücudunuza zarar verecek hiçbir kimyasal maddeyi içermiyor. Regl döneminde yeni maceralara atılmak istemeyenler için konfor sunan bambu pedler, yüreklere su serpen bir alternatif olarak sahneye çıkıyor. Kullanımı diğer pedler ile aynı olan bu ürünler, vegan içeriği ile doğal yaşama katkıda bulunuyor.

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9. Regl döneminin baş tacı: Sıcak su torbaları

Regl döneminin baş tacı olarak niteleyebileceğimiz sıcak su torbaları, bu dönemde kadınları rahatlatan en etkili ürünlerden biri. Sıcak su torbaları, regl ağrılarını hafifletebilmek için her kadının olmazsa olmazı. Esepetim Peluş Sıcak Su Torbası, yumuşacık dış yüzeyi ve vücudunuzu yakmayacak düzeydeki kalınlığı ile güvenli ve konforlu bir kullanım sunar. Ürünü sadece regl dönemlerinizde değil, karın ağrısı yaşadığınız veya üşüdüğünüz herhangi bir zamanda da kullanabilirsiniz.

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10. Her derde deva çaylar

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Bir fincan sıcak çay ile her derde deva bulmak mümkün. Sakinleştirici etkiye sahip papatya çayları veya vücudu rahatlatan zerdeçal sayesinde rahat bir regl dönemi geçirebilirsiniz. Peki, bu çayları tek bir bardaktan içmeye ne dersiniz? Doğadan Regl Dönemine Özel Çay ile aradığınız dinginliğe ulaşmanız çok kolay. İçeriğindeki kırmızı yonca, mayıs papatyası, civanperçemi, limon otu, ısırgan yaprağı, söğüt kabuğu, zerdeçal ve lavanta ile kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar.

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