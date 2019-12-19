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Regl dönemine uygun çamaşır ürettiler! Üç tampon sıvı emebiliyor

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KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kadınlara yönelik iç çamaşırı üreten Love Luna adlı firma regl dönemine özel iç çamaşırı üretti. Söz konusu çamaşır, üç tamponun emebileceği 30 mililitre kadar sıvıyı hapsediyor.

Regl dönemine uygun çamaşır ürettiler! Üç tampon sıvı emebiliyor

Kadınlar, yaşamı boyunca 12 binden fazla ped veya tampon kullanıyor ürünlere ise 38 binden fazla para harcadığı tahmin ediliyor. Hal böyle olunca bazı iç çamaşırı firmaları regl dönemine özel iç çamaşırları üretiyorlar.

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Love Luna markası her yaştan kadına uyacak şekilde 30-40 ml (2-3 tampon değerinde) kadar sıvı tutabilen, dört koruma katmanına sahip külot geliştirdiler.

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Külotlar, yumuşak bir pamuk astarı, ardından bir emici dolgu tabakası, su geçirmez bir tabaka ve son olarak maksimum koruma sağlamak için bir pamuklu dış tabaka içeriyor.

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50 yıkamaya kadar dyanabilen külotların ömrü aslında onlara nasıl kullandığınızla da ilgili. Ürünün hayranları, bakım seviyesine ve kullanıma bağlı olarak tek bir çiftin iki yıla kadar dayanabileceğini söylüyor.

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