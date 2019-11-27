KADIN

Regl sancısı günlük yaşamınızı etkiliyorsa dikkat

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kadınların neredeyse yüzde 50’sini etkileyen regl sancısı, genellikle ergenlik döneminde ilk adet kanamalarından itibaren başlayıp ilerleyen yaşlara kadar devam edebiliyor. Ağrının günlük yaşamı etkileyecek kadar fazla olduğu durumlarda mutlaka bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurulması gerektiğinin altı çiziliyor.

Regl sancısı günlük yaşamınızı etkiliyorsa dikkat

Adet döneminde sancı yaşanması normal bir durum olarak kabul ediliyor. Ancak bu ağrı günlük aktiviteleri engelleyecek düzeye ulaşıyorsa jinekolojik bir hastalık olarak tanımlanıyor. Op. Dr. Alev Özdemir Karabağ, adet döneminde oluşan ağrıların nedeninin adet kanını dışarı atabilmek için rahmin kasılması ve bu dönemde rahim içinden salgılanan “prostaglandin” adı verilen maddelerin sinir uçlarını uyarması olduğunu anlatıyor. Dismenore olarak tanımlanan adet sancısının yoğun olarak alt karın bölgesi ve kasıklarda görülen aralıklı kramp tarzında bir ağrı olduğunu ifade eden Op. Dr. Karabağ, bu ağrının bele, sırta ve bacaklara da yayılabileceğini belirtiyor. Ağrının çoğu kez adetten önceki gün başladığını hatırlatan Op. Dr. Karabağ, “Ağrının en şiddetli olduğu zaman kanamanın başlamasından sonraki ilk 12 saattir ve genellikle en fazla 2-3 gün sürer. Ağrıyla birlikte yaklaşık olarak kadınların yarısında bulantı, kusma, ishal ya da kabızlık, karında gaz hissi, baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, sinirlilik, ateş basması ve bazen bayılmalara kadar varan belirtilerin biri ya da birkaçı da görülebilir” diyor.

PRİMER DİSMENORE'DE AĞRI İLERLEYEN YAŞLA AZALABİLİR

Dismenore’nin primer (birincil) ve sekonder (ikincil) olmak üzere ikiye ayrıldığını söyleyen Op. Dr. Alev Özdemir Karabağ, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Toplumdaki kadınların yaklaşık yarısını etkileyen primer dismenore’de altta yatan bir hastalık bulunmaz. Genellikle ergenlik döneminde ilk adet kanamalarından itibaren başlayan ağrının şiddeti ilerleyen yaşla ya da gebeliklerden sonra azalır. Burada ağrının şiddeti kişinin ağrı eşiğine bağlıdır. Sekonder dismenore ise daha nadir görülür ve ağrının herhangi bir yaşta sonradan çıkması anlamına gelir. Sekonder dismenore’nin nedenleri arasında çikolata kisti (endometriozis) başta gelir. Ayrıca adenomiyozis, miyomlar, uterus ve tüpleri içine alan iltihabi hastalıklar, rahim içi araç ve spiral kullanımı da hastalığın nedenleri arasında sayılabilir.”

2

AĞRI KESİCİNİN YETERLİ GELMEDİĞİ DURUMLARDA DOĞUM KONTROL HAPI DA KULLANILABİLİR

Adet sancısı günlük yaşamı etkileyecek kadar fazlaysa mutlaka bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurulması gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Karabağ, hastalığın tedavisinde kullanılan yöntemleri ise şöyle özetliyor: “Primer dismenore’nin tedavisinde non-steroid anti inflamatuar grubu olarak tanımlanan ağrı kesiciler oldukça etkilidir. Bu ağrı kesicilerin kullanımına adet başlamadan bir ya da iki gün önce başlandığında daha etkili olur. Ağrı kesicilerle yeterli sonuç alınamadığı durumlarda, uygun kişilerde doğum kontrol hapları da kullanılabilir. Doğum kontrol hapı kullanımının mantığı yumurtlamanın engellenmesiyle ağrının kontrol altına alınmasıdır. Özellikle omega-3 ve magnezyum gibi bazı besin takviyeleri de zaman zaman gerek ağrının gerekse de adet öncesi mide-bağırsak değişiklikleri, iştah değişiklikleri, duygu durum değişiklikleri gibi problemlerin azaltılmasında yardımcı olabilir. Sekonder dismenore’de ise altta yatan hastalık tespit edildikten sonra buna yönelik tedavi düzenlenir. Bu amaçla gerektiğinde laparoskopi adı verilen yöntemle karın içi organlar incelenebileceği gibi ve birtakım cerrahi işlemler de uygulanabilir.”

PARTNER Dünyanın en güzel kızı! Asıl mesleğini duyan şoke oldu Dünyanın en güzel kızı! Asıl mesleğini duyan şoke oldu
Bazı besinler meme kanserinin yayılmasını tetikliyorBazı besinler meme kanserinin yayılmasını tetikliyor
Yumurtalık kistlerine karşı alabileceğimiz önlemler nelerdir?Yumurtalık kistlerine karşı alabileceğimiz önlemler nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
regl sancısı dismenore

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Acı gerçek! Endometriozis ağrısı görünür olsaydı nasıl olurdu?

Acı gerçek! Endometriozis ağrısı görünür olsaydı nasıl olurdu?

Sıcak banyoya elveda deyin

Sıcak banyoya elveda deyin

Cinsellikten soğutuyor ama aslında basit bir çözümü var!

Cinsellikten soğutuyor ama aslında basit bir çözümü var!

Efsanesini öğrenip satın alın! Kokina'nın rengi bozulmadan duruyorsa...

Efsanesini öğrenip satın alın! Kokina'nın rengi bozulmadan duruyorsa...

İlginizi Çekebilir

Bu sinyallere kulak verin! Bakın ne anlama geliyor?

Bu sinyallere kulak verin! Bakın ne anlama geliyor?

Dost mu düşman mı? Fazlası kanser yapıyor, eksikliği ise...

Dost mu düşman mı? Fazlası kanser yapıyor, eksikliği ise...

İlk kez jinekolojik muayeneye gidecekler dikkat! Vajinal duş ve cinsel ilişki...

İlk kez jinekolojik muayeneye gidecekler dikkat! Vajinal duş ve cinsel ilişki...

Adet döngüsünün düzeni nasıl olmalıdır?

Adet döngüsünün düzeni nasıl olmalıdır?

Regl kanınızın rengi böyleyse dikkat!

Regl kanınızın rengi böyleyse dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acı gerçek! Endometriozis ağrısı görünür olsaydı nasıl olurdu?

Acı gerçek! Endometriozis ağrısı görünür olsaydı nasıl olurdu?

İdrar kaçırma sorununa basit egzersizler bile çözüm olabiliyor

Cinsellikten soğutuyor ama aslında basit bir çözümü var!

Böbrek taşları kadınlarda ve çocuklarda daha sık görülüyor

Böbrek taşları kadınlarda ve çocuklarda daha sık görülüyor

Menopoz sonrası kanama rahim kanserinin habercisi olabilir

Kanserin habercisi! Kimler risk altında?

Utandıran iç çamaşırı soruları yakın arkadaşa bile anlatılmıyor

Utandırıyor! En yakın arkadaşa bile anlatılmıyor

Meme kanseri riskini yüzde 50 azaltan ilacın etkisi yıllarca sürüyor

Meme kanseri riskini azaltıyor, ilacın etkisi yıllarca devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.