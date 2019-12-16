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Rehin aldığı eşinin kafasını defalarca demire vurmuş

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 13:12 | Son Güncelleme

Mersin’de Eylül ayında evlerinin balkonunda, çocuklarının gözü önünde eşinin boğazına bıçak dayayarak 6 saat rehin alan Ali A., üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Olay yeri tutanağında imzası bulunan polis duruşmada, Ali A.’nın çocuklara karşı fiziksel bir şiddetinin olmadığını, sözlü olarak çocukları kontrol ettiğini ancak Nurcan’ın kafasını saçından tutarak demirlere vurduğunu söyledi.

Mersin 20. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın 3. duruşmasına tutuklu sanık Ali A., SEGBİS yöntemiyle katıldı. Duruşmaya ayrıca tanıklar, Nurcan A. ile çocukları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada olay yeri tutanağında imzası bulunan polis memuru tanık olarak dinlendi. Tanık ifadesinde Ali A.’nın bıçağı Nurcan A.’nın boğazına dayayarak rehin aldığını belirterek, "Sanırım Ali A. ile Nurcan A.’nın babasının arasındaki olaydan dolayı, bu olay meydana gelmiş. Ali A. çocuklara karşı fiziksel olarak herhangi bir şey yapmadı ama sözlü olarak onları kontrol altında tutuyordu. Çocuklar bize bir şey söylemeye çalıştığı zaman kızıyordu. Eşine bıçakla bir saldırısı olmadı ancak defalarca Nurcan’ı saçından tutup, demirlere vurdu" dedi.
Müşteki avukatları ise aleyhlerine olan tanık ifadelerini kabul etmedikleri, dosyada eksiklik bulunduğunu, sağının tutukluluk halinin devam etmesini istedi.

Sanık avukatı da tüm tanıklar dinlendikten sonra beyanda bulanacağını belirterek, tarafların boşanma aşamasında olduğunu, evlerini ayırdıklarını, tarafların birbiriyle artık bağlantısının söz konusu olmayacağını belirterek, Ali A.’nın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını talep etti.

Tutuklu yargılanan Ali A. ise tutanak tutan polisin beyanını kabul etmediğini kaydederek, eşinin kafasını demirlere vurmadığını savundu.

Nurcan A. da şahıstan şikayetçi olduğunu, tutuklu sanığının ailesinin kendisini tehdit ettiğini iddia etti.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 7 Ocak 2020 tarihine erteledi.

Kaynak: İHA

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