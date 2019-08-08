Reina saldırısı davası... Savcı esas hakkındaki mütalaa için ek süre talep etti

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısındaki duruşma salonunda yaptığı duruşmaya tutuklu sanıkların tamamı ve 7 tutuksuz sanık ile tarafların avukatları katıldı. Mahkeme başkanı esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için sözü duruşma savcısına verdi. Duruşma savcısı, iş yoğunluğu ve duruşma sıklığı nedeni ile mütalaasını henüz tamamlamadığını belirterek ek süre talebinde bulundu. Savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Abdulkadir Masharipov'un Avukatı Atanur Demir, bu dosyadan geçtiğimiz celse tahliye olan Abdulkadir Masharipov'un resmi eşi Zarina Nurullayeva ve gayri resmi eşi Tene Traore'nin tahliye edildikten sonra serbest bırakılmadıklarını ve göç idaresinde tutulduklarını öne sürdü. Bunların bu nedenle duruşmaya gelmediğini öne süren Avukat Demir, "Duruşmaya getirtilmediler" dedi.

Zarina Nurullayeva ve Tene Traore hakkında bu mahkeme tarafından yurtdışı yasağı konulduğunu hatırlatan Avukat Atanur Demir, mahkeme kararına rağmen bu kişilerin sınır dışı edilmek istendiğini öne sürerek, "Yargılamaları devam eden kişiler sınır dışı edilmemeli" dedi. Avukat Demir, bu sanıkların bir sonraki duruşmada hazır edilmeleri için mahkeme tarafından müzakere yazılmasını talep etti. Diğer sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulundu.

Zarina Nurullayeva ve Tene Traore'nin bir sonraki duruşmaya katılmak istemeleri halinde hazır edilmeleri için Göç İdaresi'ne talimat yazılmasına karar veren mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.