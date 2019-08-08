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REİNA SALDIRISI DAVASI... SAVCI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASI İÇİN EK SÜRE TALEP ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 14:05 | Son Güncelleme

ORTAKÖY'deki eğlence merkezi Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin 18 kişinin tutuklu yargılandığı 58 sanıklı davaya devam edildi.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) ORTAKÖY'deki eğlence merkezi Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin 18 kişinin tutuklu yargılandığı 58 sanıklı davaya devam edildi. Esas hakkındaki mütalaasını açıklaması beklenen duruşma savcısı, iş yoğunluğu ve duruşma sıklığını gerekçe göstererek ek süre talebinde bulundu.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısındaki duruşma salonunda yaptığı duruşmaya tutuklu sanıkların tamamı ve 7 tutuksuz sanık ile tarafların avukatları katıldı. Mahkeme başkanı esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için sözü duruşma savcısına verdi. Duruşma savcısı, iş yoğunluğu ve duruşma sıklığı nedeni ile mütalaasını henüz tamamlamadığını belirterek ek süre talebinde bulundu. Savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

MASHARİPOV TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Söz alan tutuklu sanık Abdulkadir Maasharipov Türkçe olarak , "Tahliyemi isterim" dedi.

HAKKINDA YURT DIŞI YASAĞI BULUNAN MASHARİPOV'UN EŞLERİNİN SINIRDIŞI EDİLMEK İSTENDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Abdulkadir Masharipov'un Avukatı Atanur Demir, bu dosyadan geçtiğimiz celse tahliye olan Abdulkadir Masharipov'un resmi eşi Zarina Nurullayeva ve gayri resmi eşi Tene Traore'nin tahliye edildikten sonra serbest bırakılmadıklarını ve göç idaresinde tutulduklarını öne sürdü. Bunların bu nedenle duruşmaya gelmediğini öne süren Avukat Demir, "Duruşmaya getirtilmediler" dedi.

Zarina Nurullayeva ve Tene Traore hakkında bu mahkeme tarafından yurtdışı yasağı konulduğunu hatırlatan Avukat Atanur Demir, mahkeme kararına rağmen bu kişilerin sınır dışı edilmek istendiğini öne sürerek, "Yargılamaları devam eden kişiler sınır dışı edilmemeli" dedi. Avukat Demir, bu sanıkların bir sonraki duruşmada hazır edilmeleri için mahkeme tarafından müzakere yazılmasını talep etti. Diğer sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulundu.

Zarina Nurullayeva ve Tene Traore'nin bir sonraki duruşmaya katılmak istemeleri halinde hazır edilmeleri için Göç İdaresi'ne talimat yazılmasına karar veren mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2017 yılının ilk saatlerinde Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'ya düzenlenen saldırıda 39 kişinin öldüğü, 79 kişinin de yaralandığı bilgisine yer veriliyor. İddianamede, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Abdulkadir Masharipov hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürme", "79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma ve bulundurulma" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile bin 555 yıldan 2 bin 397 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'nın da arasında bulunduğu 4 sanık hakkında da aynı cezalar istenirken, diğer 52 sanık hakkında da, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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