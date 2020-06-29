Reklam yıldızları da kullanıyor! İstenmeyen tüylerden kurtaran vazelin ve zerdeçallı 5 tarif...

Adı üzerinde istemeyen tüyler! Bunlardan memnun olan veya tüyleriyle yaşamak isteyen tek kadının Frida Kahlo olduğunu düşünüyoruz. Birçoğumuz Frida kadar cesaretli ve bu durumun felsefesini benimseyen insanlar değiliz.

Bu nedenle istenmeyen tüylerle başlatılan bu savaş, kadınların en büyük kabusudur. Vücudun hemen hemen her bölgesinde görülen tüyler estetik açıdan büyük problemlere yol açar. Sizleri bu dertten kurtarmak için evde yapabileceğiniz kürlerin tarifini paylaşacağız. Bu noktada ilk kullanımda mucize bir şekilde tüylerden kurtulmayı hayal etmeyin ama düzenli kullanımda kıl köklerinin güçsüzleştiğini göreceksiniz.

İSTENMEYEN TÜYLERE ZERDEÇAL VE VAZELİN ÇÖZÜMÜ

İstenmeyen tüylerden kurtulmak için doğadan ilk gelen mucize zerdeçal olarak karşımıza çıkar. Zerdeçal ile hazırlanan kürler kıl köklerin zayıflamasına yardımcı olurken tüylerin zaman içerisinde dökülmesini sağlar. Özellikle zerdeçal ve vazelini karıştırarak hazırlanan kür hem cildinizin nem oranını artırır hem de tüylerin azalmasını sağlar.