Reklam yıldızları da kullanıyor! İstenmeyen tüylerden kurtaran vazelin ve zerdeçallı 5 tarif...

Adı üzerinde istemeyen tüyler! Bunlardan memnun olan veya tüyleriyle yaşamak isteyen tek kadının Frida Kahlo olduğunu düşünüyoruz. Birçoğumuz Frida kadar cesaretli ve bu durumun felsefesini benimseyen insanlar değiliz.
Bu nedenle istenmeyen tüylerle başlatılan bu savaş, kadınların en büyük kabusudur. Vücudun hemen hemen her bölgesinde görülen tüyler estetik açıdan büyük problemlere yol açar. Sizleri bu dertten kurtarmak için evde yapabileceğiniz kürlerin tarifini paylaşacağız. Bu noktada ilk kullanımda mucize bir şekilde tüylerden kurtulmayı hayal etmeyin ama düzenli kullanımda kıl köklerinin güçsüzleştiğini göreceksiniz.
İSTENMEYEN TÜYLERE ZERDEÇAL VE VAZELİN ÇÖZÜMÜ
İstenmeyen tüylerden kurtulmak için doğadan ilk gelen mucize zerdeçal olarak karşımıza çıkar. Zerdeçal ile hazırlanan kürler kıl köklerin zayıflamasına yardımcı olurken tüylerin zaman içerisinde dökülmesini sağlar. Özellikle zerdeçal ve vazelini karıştırarak hazırlanan kür hem cildinizin nem oranını artırır hem de tüylerin azalmasını sağlar.
Leblebi Tozu+Süt Kreması+Süt+Zerdeçal
2 yemek kaşığı leblebi tozu, 1 yemek kaşığı süt kreması, 2 çay kaşığı süt ve 1 çay kaşığı zerdeçalı yumuşak bir kıvam alana kadar kapta karıştırın. Oluşan karışımı yüzünüz de dahil olmak üzere tüylerin yoğunlukta olduğu bölgelere sürün ve 20 dakika kurumasını bekleyin. Ilık suyla kürü temizleyin. Karışımı düzenli olarak 1 ay boyunca haftada 2-3 kere uygulayın.
Nohut Unu+Süt+Zerdeçal+Taze Krema
Yarım çorba kasesi nohut unu, yarım çorba kasesi süt, 1 tatlı kaşığı zerdeçal tozu ve 1 tatlı kaşığı taze kremayı karıştırın. Tüylerin büyüme yönüne doğru bu karışımı sürün ve 30 dakika boyunca bekletin. Kuruduktan sonra ılık suyla yıkayın.
Zerdeçal+Süt
2 yemek kaşığı zerdeçalı macun kıvamına gelene kadar süt ekleyerek karıştırın. 15-20 dakika bekletin ve ılık suyla yıkayın. Bu kürü haftada 1 kez olmak üzere düzenli bir şekilde uygulayın.
Papaya+Zerdeçal
Yarım adet papayayı küçük parçalara ayırın ve macun kıvamına gelene kadar ezin. 1 yemek kaşığı zerdeçalı ezilen papaya püresine ekleyin. Elde ettiğiniz kürü istenmeyen tüylerin yoğunlukta olduğu bölgelere sürün ve 20 dakika boyunca bekletin. Ardından ılık suyla karışımı çıkartın. Bu uygulamayı haftada 2 kez yapın.
Vazelin+ Lanolin+Kırlangıç Otu Özü+Nişasta
Büyük bir tencerede su kaynatın. Kaynamakta olan tencerenin içerisine başka bir tencere yerleştirin ve içine su almadığından emin olun. Küçük tencerenin içine 10 gram vazelin, 30 gram lanolin ve 25 gram kırlangıç otu özünü ekleyin. Eklenen malzemelerin benmari usulü erimesini ve karışmasını sağlayın. Ardından 15 gram nişastayı ekleyip karıştırmaya devam edin. Tüylerin çıktığı bölgelere bu karışımı sürerek 8 saat bekleyin ve sıcak suyla durulayın.
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