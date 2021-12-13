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Remziye Hisar, Google'da doodle oldu! Remziye Hisar kimdir?

13.12.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arama motoru devi Google, 13 Aralık’ta Türk kimyager Remziye Hisar'ın doodle'ını oluşturdu. Remziye Hisar'ın doodle'ı, Google tarafından ana sayfaya taşındı. Bu gelişmenin ardından Remziye Hisar'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Remziye Hisar kimdir?

Remziye Hisar, Google'da doodle oldu! Remziye Hisar kimdir?

Google, doodle'lar oluşturarak ana sayfası üzerinden önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihteki önemli kişilere dikkat çekiyor. Kullanıcılar, bu özel logolara tıkladığında ise o gün, kişi veya konu hakkında ayrıntılı bilgilere erişim sağlıyor. Daha önce Türkiye'den pek çok kişinin doodle'ını oluşturarak, ana sayfasına yerleştiren Google, şimdi ise Türk kimyager Remziye Hisar'ın doodle'ını oluşturdu.

İŞTE GOOGLE'IN REMZİYE HİSAR DOODLE'I

Remziye Hisar doodle'ı, Google Türkiye'nin ana sayfasına girip internette arama yapmak isteyen kullanıcıları karşıladı.

Google Remziye Hisar

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Remziye Hisar için hazırlanan doodle'a tıklandığında ise Remziye Hisar ile ilgili haberlere ve bilgilere ulaşılabiliyor.

REMZİYE HİSAR KİMDİR?

Cumhuriyet dönemi Türkiyesinde çağdaş bilimin öncülerinden olan Türk kimyager Remziye Hisar, kimya mesleğinin Türkiye'deki ilk kadın öncüsü olarak kabul ediliyor.

1902 yılında Üsküp'te doğan Remziye Hisar, Sarbonne Üniversitesi'nden doktora derecesiyle mezun olan ilk Türk kadındır. Ayrıca, Darülfünun'da fen bilimleri eğitimi alan ilk kadınlardan biri olmuştur. Langevin ve Madam Curie gibi çok tanınmış bilim insanlarının öğrencisi olan Remziye Hisar, 1955 yılında Fransa’da "Officiel d'Academie" nişanı'na layık görülmüştür. 1991 yılında Tübitak Hizmet Ödülü'nü alan Hisar, 13 Haziran 1992'de hayatını kaybetmiştir.

Remziye Hisar'ın eserleri arasında dördü çeviri, beş ders kitabı vardır. Ayrıca, kimya dalındaki buluşlarını içeren 16 bildirisi Fransa'da yayınlanmış olan Hisar, Uluslararası bildirileri arasında yer alan, Siirt dağlarında yetişen bir bitki türünün etkilerini içeren buluşu Fransa'da yayımlamış ve bilim dünyasına tanıtılmıştır. Remziye Hisar, 1920'lerden itibaren yazdığı şiirleriyle de dikkat çekmiştir. "Bir Kadın Sesi" adlı kitap, Remziye Hisar'ın bazı şiirlerinin bir araya getirdiği bir kitap olarak karşımıza çıkmıştır.

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