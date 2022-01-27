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Renault'dan Austral hamlesi: Yeni SUV'un iç mekan görüntüleri yayınlandı

27.01.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız otomobil üreticisi Renault, yeni SUV modeli Renault Austral'in iç mekan görüntülerini yayınladı. Renault Austral'in iç mekan görüntüleri, yeni C-segment SUV modelde neler görülebileceğine dair bir fikir veriyor. İşte Renault Austral'in yeni görüntüleri...

Renault'dan Austral hamlesi: Yeni SUV'un iç mekan görüntüleri yayınlandı

Renault Austral modeli için Fransız şirket daha önce birçok paylaşımda bulunmuştu. Otomobilin siluetini de bu kapsamda görmüştük. Şimdi ise Renault, yeni SUV modeli Austral'in iç mekan görüntülerini yayınladı.

İŞTE RENAULT AUSTRAL'DE DİREKSİYON DETAYI

Renault Austral'in çizim gibi duran iç mekan görüntülerinin, otomobilin içinde neler görebileceğimiz konusunda bir fikir sunduğu ifade edildi.

Renault Austral

Bu noktada direksiyon simidinin daha kare ve daha düz bir tasarıma sahip olduğunu görüldü. Öte yandan, dijital gösterge paneli ile multimedya sisteminin L şeklindeki bir tasarım ile konfigüre edildiği de fark edildi.

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RENAULT BAZI BİLGİLERİ PAYLAŞTI

Renault, yaptığı açıklamada, yeni Austral'in toplam ekran alanının 24.3 inç boyutunda olacağını söylerken, otomobilin OpenR Link arayüzü, Android Auto ve Apple CarPlay'in yanı sıra Google arama ve Google Haritalar'ı da destekleyeceğini aktardı.

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Renault
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