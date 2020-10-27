Rengi solan cam bardaklar için endişelenmeyin! Çözümü çok basit

Bulaşık makinesinde yıkanan bardakların yüzeyi zamanla aşınır ve mat bir hal alarak eski parlaklığından eser kalmaz. Eğer sizin de bardaklarınız makineden hafif beyazlamış bir şekilde çıkıyorsa endişelenmeyin. Sizi bu durumdan kurtaracak yöntemi bulduk.

Geniş bir leğene beyaz sirkeyi boşaltın ve bardaklarınızı 10 dakika boyunca beyaz sirke içerisinde bekletin.

Asitli bir bileşen olan sirke, bardaktaki kirecin sökülmesini sağlayacaktır. Bardaktaki lekelerin tamamı çıkmadıysa sirkeli suda beklettikten sonraki aşamada bardağı karbonat ile ovalayabilirsiniz. Kurulama işlemi için ise tiftiksiz, düz bir havlu kullanmalısınız ki bardaklarda herhangi bir çizik olayı meydana gelmesin.

Beyaz sirkenin diğer faydaları:

Günlük hayatımızın her alanında kullanmaya başladığımız beyaz sirke; sağlıktan temizliğe kadar birçok yerde çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Şeker hastaları için gerçek bir şifacıdır, kan şekeri seviyesini dengeler. Antidiyabet özelliği vardır.

Doğal bir antimikrobik üründür. Temizlik maddesi olarak gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Yerleri, camları silerken kimyasal maddeler yerine beyaz sirke tercih edin. Hem yüzeyleri parlatacak hem de kimyasal ürünlerden uzak kalmanızı sağlayacak.