Rengi solmuş halılar ilk günkü parlaklığına dönüyor! Tuz ve limon tuzu ile...

Halı kültürümüzün en önemli parçalarından olmuştur. Orta Asya Türkleri tarafından çadırları süslemek için kullanılan en önemli eşyalarından olan el dokuma halılar günümüzde hala sıkça kullanılıyor. Fakat zamanla içine hapsettiği toz ve kirlerden arındırmak için yaptığımız temizlik işlemleri halıları yıpratarak, renklerinin solmasına neden olabiliyor. Temizlik ve bakım aşamasında birkaç noktaya dikkat ederek bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.

KALİTELİ ÜRÜNLER KULLANIN

Halı temizliğinde kimyasal birçok ürün kullanıyoruz. Temizlik malzemelerini seçerken kaliteli olan yerine daha ucuz olana yöneldiğimizde halımıza kötülük yapmış oluyoruz. Her iki ürün de başarılı sonuçlar verse de aralarındaki fark zamanla ortaya çıkıyor. Halılar bir süre sonra, kullandığımız temizlik malzemesi nedeniyle, canlı renklerini kaybederek solmaya başlıyor.

DOĞAL ÜRÜNLERE YÖNELEBİLİRSİNİZ

Temizlik yaparken genellikle kimyasal içeren malzemeler kullanıyoruz. Ancak doğal yöntemlere yönelerek de etkili bir temizlik yapabiliriz. Temizlik sırasında size yardımcı olacak ve aynı zamanda halınızı koruyacak malzemeler ile etkili çözümler üretebilirsiniz. Sirke, karbonat, mısır nişastası, kuru nane gibi malzemeler ile temizlik sorununu ortadan kaldırırken, renklerin ilk günkü canlılığını da koruyabilirsiniz.