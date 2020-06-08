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Rengi solmuş halılar ilk günkü parlaklığına dönüyor! Tuz ve limon tuzu ile...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Halı, yer ile temasımızı kesen ve aynı zamanda en çok kirlenen eşyamızdır. Sürekli olarak kullanılması nedeniyle kiri ve tozu biriktirir. Dolayısıyla belirli periyotlarda temizlemeye ve yıkamaya tabi tutulur. Evimizin olmazsa olmazı olan halılar, zamanla renklerindeki canlılığı da kaybeder ve solmaya başlar.

Rengi solmuş halılar ilk günkü parlaklığına dönüyor! Tuz ve limon tuzu ile...

Halı kültürümüzün en önemli parçalarından olmuştur. Orta Asya Türkleri tarafından çadırları süslemek için kullanılan en önemli eşyalarından olan el dokuma halılar günümüzde hala sıkça kullanılıyor. Fakat zamanla içine hapsettiği toz ve kirlerden arındırmak için yaptığımız temizlik işlemleri halıları yıpratarak, renklerinin solmasına neden olabiliyor. Temizlik ve bakım aşamasında birkaç noktaya dikkat ederek bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.

KALİTELİ ÜRÜNLER KULLANIN

Halı temizliğinde kimyasal birçok ürün kullanıyoruz. Temizlik malzemelerini seçerken kaliteli olan yerine daha ucuz olana yöneldiğimizde halımıza kötülük yapmış oluyoruz. Her iki ürün de başarılı sonuçlar verse de aralarındaki fark zamanla ortaya çıkıyor. Halılar bir süre sonra, kullandığımız temizlik malzemesi nedeniyle, canlı renklerini kaybederek solmaya başlıyor.

DOĞAL ÜRÜNLERE YÖNELEBİLİRSİNİZ

Temizlik yaparken genellikle kimyasal içeren malzemeler kullanıyoruz. Ancak doğal yöntemlere yönelerek de etkili bir temizlik yapabiliriz. Temizlik sırasında size yardımcı olacak ve aynı zamanda halınızı koruyacak malzemeler ile etkili çözümler üretebilirsiniz. Sirke, karbonat, mısır nişastası, kuru nane gibi malzemeler ile temizlik sorununu ortadan kaldırırken, renklerin ilk günkü canlılığını da koruyabilirsiniz.

TUZ VE LİMON TUZU İLE HALILARIN RENKLERİNİ CANLANDIRIN

Halıları en az yılda bir kez ya kendimiz yıkıyoruz ya da bir yıkama şirketine veriyoruz. Fakat yıkama sonrasında gerekli noktalara dikkat edilmediğinde istenmeyen sonuçlar ile karşı karşıya kalabiliyoruz. Rengi solan ve yıpranmaya başlayan halıları uygulayacağınız basit adımlar ile eski görünümüne kavuşturabilirsiniz.

Malzemeler; 1 litre su, 1 yemek kaşığı tuz ve 2 çay kaşığı limon tuzu.
Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın.
Halıyı karışım ile silin ve kuruyana kadar üzerine basmayın.

RENK DÜZENLEYİCİ KULLANABİLİRSİNİZ

Halının renginin solmasına “renk alma” denir. Bu durumu tersine çevirmek için kullanabileceğiniz ürünler bulunuyor. Ancak burada dikkat etmeniz gereken püf nokta suyun miktarıdır. Halının yüzölçümüne göre hesaplayacağınız suyun içerisine kimyasal renk düzenleyici karıştırarak halıyı eski görünümüne kavuşturmak oldukça basit. Örneğin; 5 metrekare halınız varsa yaklaşık olarak 12 litre su içerisine 1 bardak renk düzeltici ekleyebilirsiniz. Düzenleyicinin etkisini kısa sürede görebilir, halınızın eski canlılığına kavuştuğuna şahit olabilirsiniz.

SIKMA İŞLEMİNE DİKKAT!

Halı temizliğinin belki de en can alıcı noktası sıkma işlemidir. Bu aşamada yapılan hatalar rengin solmasına neden olmaktadır. Halıyı yıkadıktan sonra hemen sıkmak yapılacak en doğru harekettir. Bu sayede renk solmalarının önüne geçebilirsiniz.


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