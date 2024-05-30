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Renk değişimini fark edenler ihbarda bulundu! Sebebi ortaya çıktı

30.05.2024 15:31
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İzmit Körfezi’nde geçen günlerde yaşanan renk değişimi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından araştırıldı. Alınan numunelerin TÜBİTAK laboratuvarlarında yapılan incelemesinde, renk değişiminin sebebinin fitoplankton çoğalmasından kaynaklandığı tespit edildi. Özellikle ilkbahar aylarında havaların da ısınması ile birlikte deniz suyunun renginin kısa süreli olarak kırmızı veya kahverengiye dönmesinin normal olduğu belirtilirken insan ya da su canlılarının sağlığına zararının olmadığı öğrenildi.

Renk değişimini fark edenler ihbarda bulundu! Sebebi ortaya çıktı

İzmit Körfezi’nin Başiskele ilçesi Seymen Sahili kıyılarındaki büyük bir alanda 27 Mayıs günü denizin renginin kahverengiye döndüğü görüldü.

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DENİZDEN NUMUNE ALDILAR

Renk değişimini fark edenlerin ihbarı üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, bölgeye gelerek denizden numune aldı. Numuneler, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Deniz Araştırmaları ve Teknolojileri Laboratuvarı’nda incelendi.

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SEBEBİ ANLAŞILDI

Yapılan incelemelerde, ‘Prorocentrum micans’ isimli fitoplanktonun aşırı çoğalmasına bağlı olarak uzmanlar tarafından ‘red tide’ olarak adlandırılan, suda renk değişimi olayının meydana geldiği anlaşıldı.

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Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede, yağışlar ile karadan azot ve fosfor gibi besin elementlerinin denize gelmesi sonucunda bazı fitoplankton türleri için deniz suyunun üremeye uygun hale geldiği ve özellikle ilkbahar aylarında havaların da ısınması ile birlikte deniz suyunun renginin kısa süreli olarak kırmızı veya kahverengiye dönmesinin normal olduğu belirtildi.

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Yaşanan kısa süreli renk değişimlerinin insan ya da su canlılarının sağlığına herhangi bir zararının bulunmadığı öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
deniz izmit körfezi
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