Renk renk şifa, renk renk temizlik

Hangi bitkisel sabun neye iyi gelir, hangi rahatsızlıkların tedavisinde yardımcı olur.

Renk renk ve değişik şekillerde gördüğümüzde ilgimizi çeken bitkisel sabunlar sadece göze değil sağlığa da hitap ederler. Bitki özlerinden hazırlanan bu sabunlar egzamadan sivilcilere, yorgunluktan varise kadar birçok sorunun tedavisinde yardımı olurlar.

İşte özellikle kadınların güzelleşmek ve sağlıklı olmak için sık sık kullandıkları ve doğal yollardan hazırlanan bitkisel sabunların faydaları;

Aloe Vera Sabunu; Siyah noktalar ve sivilceler üzerinde etkilidir, cildi nemlendirir, pürüzsüzleştirir, kaşıntıyı giderir, sedef hastalığının tedavisinde yardımcıdır.

Argan Sabunu; İçeriğindeki E vitamini sayesinde antioksidan özelliğe sahiptir. Cildin yenilenmesini sağlar, olumsuz hava koşullarına karşı cildi korur, yaşlanmayı yavaşlatır. Saçın zarar görmesini engeller, saç derisindeki kan dolaşımına yardımcıdır.

Bergamut Sabunu; Yorgunluğu ve stresi azaltır, bağışıklık sistemini güçlendirir.

Ardıç Katran Sabunu; Vücuttaki sivilce ve iltihapların temizlenmesine yardımcı olur. Cilt kaşıntısı, uyuz ve varise karşı faydalıdır.

Kantaron Sabunu; Derideki yanık, yara ve tahrişlerin tedavisinde, ayrıca kemoterapiden kaynaklanan cilt sorunlarında yardımcı olur. Ayrıca ılık bir banyo alarak yüksek ateşin düşürülmesinde de etkilidir.

Acıbadem Sabunu; Kuru ciltlerdeki çatlakların tedavisinde, cildin pürüzsüz hale getirilmesinde yardımcıdır. Stres, yorgunluk ve saç dökülmesine de iye gelir.

Üzüm Çekirdeği Sabunu; Cilt onarıcıdır, cildi nemlendirir, varislerin yok edilmesinde olumlu etkisi vardır.

Biberiye Sabunu; Cildi rahatlatır, zindeleştirir, kepeğe faydalıdır ve saçlardaki fazla yağı alır.

Elma Sabunu; Bu sabun özellikle kepekli ve yağlı saçlar için uygundur.

Fesleğen Sabunu; Selülit sorununa çok iyi gelir. Sivilce oluşumunu engeller, haşere ve sivrisineklere karşı da etkilidir.

Yeşilçay Sabunu; Canlandırıcı, rahatlatıcı ve zindelik verici etkisi vardır.

Çam Kerebentin Sabunu; Akne ve sivilcelerde ve cildinizi sıkılaştırmak için kullanabilirsiniz.

Okaliptus Sabunu; Kasları gevşetir, mikropları yok eder, saç dökülmelerini engeller.

Çilek Sabunu; Cildinizi gerginleştirir ve tazelik verir.

Portakal Sabunu; Bu sabun yara ile yanıklara iyi gelir, cildi besler ve sıkılaştırır.

Kükürt Sabunu; Cilt üzerindeki ölü tabakayı soyar. Sivilce sorununuz varsa düzenli olarak bu sabunu kullanabilirsiniz.

Zambak Sabunu; Cildi gerer, gözaltı kırışıklıklarının giderilmesine iyi gelir.

Gül Sabunu; Ciltteki siyah noktaları temizler, vücuttan stresi atar.

Isırgan Otu Sabunu; Saçı besler, selülitleri azaltır, egzama ve tırnak etindeki iltihaplanmasının tedavisinde kullanılır. Ciltteki kırışıklıklara iyi gelir.

Kuşburnu Sabunu; Makyaj yapmadan önce kullanırsanız makyajın parlamasını ve kalıcı olmasını sağlarsınız.

Süt ve Ballı Sabun; Cilde enerji verir, besler ve cilde ipeksi bir görünüm verir.

Havuç Sabunu; Yazın bronzlaşmak için kullanabilirsiniz. Köpüğünü cildinize sürüp bu şekilde güneşlenirseniz hızlı şekilde bronzlaşırsınız.

Yosun Sabunu; Göz çevrenizde kırışıklıklara düzenli masaj yaparsanız faydasını görür, ölü derilerden kurtulursunuz.

İğde Sabunu; Cilt kuruluğuna iyi gelir, vücuda güzel bir koku verir.

Defne Sabunu; Mantar ve egzamayı tedavi edici, deri gözeneklerini açıcı, varisleri rahatlatıcı ve yaraları tedavi edici özelliği vardır.

Kiwi Sabunu; Kasları gevşetir, selülit tedavisinde yardımcı olur.

Salyangoz Özlü Sabun; Bu sabun kan dolaşımını hızlandırır, cildi sıkılaştırır, kırışıklıkları yok eder, hücreleri yeniler.

İnci tozu Sabunu; Mükemmel bir cilt bakımı için bu sabunda bir çok şeyi bulabilirsiniz.

Bıttım Sabunu; Saç bakımı için idealdir, kepeklenmeyi önler.

Kekik Sabunu; Mantar, egzama, ergenlik sivilceleri, varis, sedef hastalığına iyi gelir, antiseptik özelliği vardır.

Papatya Sabunu; Selülit, egzama, deri dökülmesine iyi gelir, ayrıca ağrı kesici özelliği vardır.

Karanfil Sabunu; Metabolizmanın düzenlenmesine yardımcı olur, ergenlik sivilcelerini giderir.

Nane Sabunu; Anne sütünü arttırmaya yardımcı olur. Bu sabunun köpüğü ile göğüslere masaj uygulamak yeterlidir.

Kil Sabunu; Peeling etkisine sahiptir, ölü deriyi canlandırır.