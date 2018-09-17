Renk seçenekleri belli oldu

Bildiğiniz gibi Google önümüzdeki ay yeni akıllı telefonları Pixel 3 ve Pixel 3 XL’ı resmen tanıtacak. Telefonlar daha tanıtılmadı belki ama son dönemde çıkan sızıntılar sayesinde telefonlar hakkında neredeyse tüm detaylar ortaya çıktı.
Google Pixel 3 üç renk seçeneğiyle geliyor
Bugün Pixel 3 serisi ile ilgili sızıntılara bir yenisi daha eklendi. Telefonun teknik özellikleri ve tasarım detaylarından sonra bu kez de renk seçenekleri ortaya çıktı. Google’ın yeni telefonları için hazırladığı internet sitesinde yer alan görüntü, Pixel 3 ve Pixel 3 XL’ın üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacağını gösteriyor.
Telefonların satışa sunulacağı bu üç renk; siyah, beyaz ve turkuaz olacak. Ayrıca bu görüntülerle birlikte telefonun cam arka panelinde çift renk tonu olacağı da kesinleşmiş oldu.
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