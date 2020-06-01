HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Reno4 ailesi sızıntıları devam ediyor

Reno4 ailesi sızıntıları devam ediyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.06.2020 12:24 | Son Güncelleme

Dün Oppo’nun Reno ailesinin son üyeleri olacak olan Oppo Reno4 ve Oppo Reno4 Pro ile ilgili kısa bir tanıtım videosu paylaştığını biliyoruz. Bu videoda yer alan telefonlar kırmızı ve mavi renklere sahip. Çin’den gelen yeni bir sızıntı ise telefonun siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip modellerini gözler önüne seriyor.

Reno4 ailesi sızıntıları devam ediyor

Aşağıda göreceğiniz gibi Reno4 Pro ve Oppo Reno4 olmak üzere iki farklı opsiyon olacak. Reno4 6.43 inç büyüklüğünde 2.5D eğimli ekran ile gelecek. Telefon gücünü Snapdragon 765G yonga setinden alacak. Bu yonga setine 8GB RAM ve 128GB/256GB depolama alanı eşlik edecek. Telefonun arka kısmında 48 MP çözünürlüğünde ana kamera, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2MP çözünürlüğe sahip derinlik lensi bulunacak. Ön kısımda ise 32MP çözünürlüğünde bir ana kamera ve 2MP çözünürlüğünde bir derinlik sensörü yer alacak.

Telefonda 4.000 mAh’lık bir batarya olacak ve bu batarya kablolu bir şekilde 65W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Oppo Reno4 Pro aşağıda görüleceği üzere 3’ten fazla renk seçeneği ile  birlikte gelecek. Telefonun hemen hemen tüm özellikleri zaten sızdırıldığı için 5 haziran 2020 tarihinde çok farklı bir özellikle karşılaşmayı beklemiyoruz.

RENO4 İÇİN ÜZÜCÜ TÜRKİYE GELİŞMESİ

Telefonun Türkiye’ye henüz gelmesi beklenmiyor. Çünkü Reno3 yeni piyasada yer aldı ve satış rakamları şimdilik oldukça iyi gidiyor.

Yukarıda yer alan renk seçeneklerinin doğru olduğunu aşağıda yayınlanan resmi videodan zaten öğrendik. Ancak sızdırılan yeni renk sızıntılarda beyaz bir Reno4 Pro görüyoruz. Bu renk seçeneği yukarıda yer alan renk seçeneklerinin arasında değil.

SpaceX Starship uzay gemisi infilak etti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aşkın ilk fotoğrafı! Aşkın ilk fotoğrafı!
Powerbeats Pro için yeni renk seçenekleri tanıtıldı Powerbeats Pro için yeni renk seçenekleri tanıtıldı
Sinema sektörüne koronavirüs darbesi: Çekiliyorlar! Sinema sektörüne koronavirüs darbesi: Çekiliyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

Kamu bankalarından yeni kredi paketi

'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar

'Yeni normal' başladı! İşte 1 Haziran itibarıyla kalkan yasaklar

Acun çok kızdı! O ismi diskalifiye etti

Acun çok kızdı! O ismi diskalifiye etti

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

'Trump, protestolar sırasında sığınağa götürüldü' iddiası

'Trump, protestolar sırasında sığınağa götürüldü' iddiası

Skandal! Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı astılar

Skandal! Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı astılar

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Volkswagen'de büyük şok: Teslimatlar askıya alındı! Peki neden?

Volkswagen'de büyük şok: Teslimatlar askıya alındı! Peki neden?

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

FIFA 20 bedava oldu

FIFA 20 bedava oldu

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın en ince ve güçlü PC'si

Dünyanın en ince ve güçlü PC'si

Powerbeats Pro için yeni renk seçenekleri tanıtıldı

Powerbeats Pro için yeni renk seçenekleri tanıtıldı

LG Velvet kötü gidişata son mu verecek?

LG Velvet kötü gidişata son mu verecek?

GoPro Labs video üretiminde yeni özellikler açıyor

GoPro Labs video üretiminde yeni özellikler açıyor

Çok yakında RDR 2 Türkçe olarak oynanabilecek

Çok yakında RDR 2 Türkçe olarak oynanabilecek

İşte PS5 için çıkması beklenen oyunların listesi!

İşte PS5 için çıkması beklenen oyunların listesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.