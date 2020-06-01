Reno4 ailesi sızıntıları devam ediyor

Aşağıda göreceğiniz gibi Reno4 Pro ve Oppo Reno4 olmak üzere iki farklı opsiyon olacak. Reno4 6.43 inç büyüklüğünde 2.5D eğimli ekran ile gelecek. Telefon gücünü Snapdragon 765G yonga setinden alacak. Bu yonga setine 8GB RAM ve 128GB/256GB depolama alanı eşlik edecek. Telefonun arka kısmında 48 MP çözünürlüğünde ana kamera, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2MP çözünürlüğe sahip derinlik lensi bulunacak. Ön kısımda ise 32MP çözünürlüğünde bir ana kamera ve 2MP çözünürlüğünde bir derinlik sensörü yer alacak.

Telefonda 4.000 mAh’lık bir batarya olacak ve bu batarya kablolu bir şekilde 65W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Oppo Reno4 Pro aşağıda görüleceği üzere 3’ten fazla renk seçeneği ile birlikte gelecek. Telefonun hemen hemen tüm özellikleri zaten sızdırıldığı için 5 haziran 2020 tarihinde çok farklı bir özellikle karşılaşmayı beklemiyoruz.

RENO4 İÇİN ÜZÜCÜ TÜRKİYE GELİŞMESİ

Telefonun Türkiye’ye henüz gelmesi beklenmiyor. Çünkü Reno3 yeni piyasada yer aldı ve satış rakamları şimdilik oldukça iyi gidiyor.

Yukarıda yer alan renk seçeneklerinin doğru olduğunu aşağıda yayınlanan resmi videodan zaten öğrendik. Ancak sızdırılan yeni renk sızıntılarda beyaz bir Reno4 Pro görüyoruz. Bu renk seçeneği yukarıda yer alan renk seçeneklerinin arasında değil.

SpaceX Starship uzay gemisi infilak etti

