Resident Evil Village'ın sistem gereksinimleri açıklandı!

Resident Evil Village sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merakla bekleniyordu. Capcom'un korkutucu olduğu kadar heyecanlandırdığı söylenen oyunu artık Steam sayfasında güncelleme yapıldı. 2,9 metre boyundaki Lady Dimitrescu karakterine ev sahipliği yapan Resident Evil Village'ın PC sistem gereksinimleri sonunda Steam'e eklendi.
Steam'deki Resident Evil Village sayfasına göre, Resident Evil Village'ın PC sistem gereksinimleri belli oldu. Sayfaya bakılırsa oyun ışın izleme teknolojisini (ray tracing) destekleyecek. Bu oyuncuların ilgisini çekecek bir gelişme olarak görünüyor. Oyunun sistem gereksinimlerine geçmeden önce, Resident Evil Village'ın çıkış tarihinin 7 Mayıs 2021 olarak belirlendiğini ve oyunun PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için yayınlanacağını belirtelim.