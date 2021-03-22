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Resident Evil Village'ın sistem gereksinimleri açıklandı!

22.03.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resident Evil Village sistem gereksinimleri için sonunda önemli bir adım atıldı. Capcom yapımı Resident Evil Village'ın Steam sayfasına Resident Evil Village PC sistem gereksinimleri eklendi.

Resident Evil Village'ın sistem gereksinimleri açıklandı!

Resident Evil Village sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merakla bekleniyordu. Capcom'un korkutucu olduğu kadar heyecanlandırdığı söylenen oyunu artık Steam sayfasında güncelleme yapıldı. 2,9 metre boyundaki Lady Dimitrescu karakterine ev sahipliği yapan Resident Evil Village'ın PC sistem gereksinimleri sonunda Steam'e eklendi.

RESİDENT EVİL VİLLAGE IŞIN İZLEME İLE GELİYOR

Steam'deki Resident Evil Village sayfasına göre, Resident Evil Village'ın PC sistem gereksinimleri belli oldu. Sayfaya bakılırsa oyun ışın izleme teknolojisini (ray tracing) destekleyecek. Bu oyuncuların ilgisini çekecek bir gelişme olarak görünüyor. Oyunun sistem gereksinimlerine geçmeden önce, Resident Evil Village'ın çıkış tarihinin 7 Mayıs 2021 olarak belirlendiğini ve oyunun PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One ve PC için yayınlanacağını belirtelim.

Resident Evil Village sistem gereksinimleri

İŞTE RESİDENT EVİL VİLLAGE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Resident Evil Village Minimum Sistem Gereksinimleri

  • 64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
  • İşlemci: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4GB VRAM) / AMD Radeon RX 560 (4GB VRAM)
  • DirectX: Sürüm 12

Resident Evil Village Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • 64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
  • İşlemci: Intel Core i7 8700 / AMD Ryzen 5 3600
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5700
  • DirectX: Sürüm 12
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