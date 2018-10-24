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Resimdeki gizli detayı görebildiniz mi?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.10.2018 15:06 | Son Güncelleme

Gözlerinizin sizi yanıltmasına hazır mısınız? Aşağıdaki optik illüzyonlar beyninizle adeta alay edecek.

İşte sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler 23 en garip optik illüzyon. (ntv)

23 garip optik illüzyon

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Bu karede kaç adet nokta görüyorsunuz? Ceevabınız 12 ise hesabınız doğru. Ancak bu karedeki 12 noktayı tek seferde görmeniz imkansız.
2 / 23

Resmi yukarı aşağı kaydırdığınızda kareler hareket ediyor.
3 / 23

Bu resimdeki daire aslında hareket etmiyor.
4 / 23

Buradaki kalpler de hareket etmiyor. Sadece öyle görünüyor.
5 / 23

Bu resimdeki yılanlar aslında hareketsiz.
6 / 23

Balıklar hareket etmiyor ama siz hareket ediyor gibi görüyorsunuz.
7 / 23

Hareketsiz yeşil çizgiler hareket ediyor gibi gözüküyor.
8 / 23

Sizce hangi yöne doğru dönüyorlar? (Aslında hareket etmediklerini söyleyelim)
9 / 23

Buradaki iki kalp de kırmızının aynı tonunda.
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Burada bir sarmal (spiral) görüyorsanız yanılıyorsunuz.
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Bu resimde de bir sarmal yok.
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Soldaki kalp yeşil, sağdaki pembe görünüyorama gerçekte ikisi de gri.
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Dışa doğru bükülmüş gibi gözükse de aslında öyle değil.
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Ortadan bir ışık parlıyormuş gibi görünüyor.
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Optik illüzyona sahip normal bir fincan.
16 / 23

Soldaki kızın teni pembeye yakın sağdakinin sarıya yakın görünse de ikisinin de renkleri aynı.
17 / 23

Yakından bakınca bir Çin tapınağı gibi görünüyor ama uzaktan bakarsanız içinde şaşırtıcı bir detay gizli. (Mona Lisa)
18 / 23

Harfler aslında eğik değil.
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Bisikletin tekerlekleri dönüyormuş gibi görünüyor.
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Resimdeki kare gittikçe büyüyor gibi görünüyor.
21 / 23

Yıldızlar parlıyormuş gibi görünüyor.
22 / 23

Bu resimde uyuyan bir kadın var.
23 / 23

İki şeklin boyutları da bire bir aynı.
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optik illüzyon yanılsama fotoğraflar

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