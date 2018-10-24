Resimdeki gizli detayı görebildiniz mi?

İşte sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler 23 en garip optik illüzyon. (ntv)
23 garip optik illüzyon
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Bu karede kaç adet nokta görüyorsunuz? Ceevabınız 12 ise hesabınız doğru. Ancak bu karedeki 12 noktayı tek seferde görmeniz imkansız.
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Resmi yukarı aşağı kaydırdığınızda kareler hareket ediyor.
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Bu resimdeki daire aslında hareket etmiyor.
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Buradaki kalpler de hareket etmiyor. Sadece öyle görünüyor.
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Bu resimdeki yılanlar aslında hareketsiz.
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Balıklar hareket etmiyor ama siz hareket ediyor gibi görüyorsunuz.
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Hareketsiz yeşil çizgiler hareket ediyor gibi gözüküyor.
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Sizce hangi yöne doğru dönüyorlar? (Aslında hareket etmediklerini söyleyelim)
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Buradaki iki kalp de kırmızının aynı tonunda.
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Burada bir sarmal (spiral) görüyorsanız yanılıyorsunuz.
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Bu resimde de bir sarmal yok.
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Soldaki kalp yeşil, sağdaki pembe görünüyorama gerçekte ikisi de gri.
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Dışa doğru bükülmüş gibi gözükse de aslında öyle değil.
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Ortadan bir ışık parlıyormuş gibi görünüyor.
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Optik illüzyona sahip normal bir fincan.
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Soldaki kızın teni pembeye yakın sağdakinin sarıya yakın görünse de ikisinin de renkleri aynı.
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Yakından bakınca bir Çin tapınağı gibi görünüyor ama uzaktan bakarsanız içinde şaşırtıcı bir detay gizli. (Mona Lisa)
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Harfler aslında eğik değil.
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Bisikletin tekerlekleri dönüyormuş gibi görünüyor.
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Resimdeki kare gittikçe büyüyor gibi görünüyor.
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Yıldızlar parlıyormuş gibi görünüyor.
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Bu resimde uyuyan bir kadın var.
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İki şeklin boyutları da bire bir aynı.
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