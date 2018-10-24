Resimdeki gizli detayı görebildiniz mi?

İşte sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler 23 en garip optik illüzyon. (ntv)

23 garip optik illüzyon

1 / 23 Bu karede kaç adet nokta görüyorsunuz? Ceevabınız 12 ise hesabınız doğru. Ancak bu karedeki 12 noktayı tek seferde görmeniz imkansız.

2 / 23 Resmi yukarı aşağı kaydırdığınızda kareler hareket ediyor.

3 / 23 Bu resimdeki daire aslında hareket etmiyor.

4 / 23 Buradaki kalpler de hareket etmiyor. Sadece öyle görünüyor.

5 / 23 Bu resimdeki yılanlar aslında hareketsiz.

6 / 23 Balıklar hareket etmiyor ama siz hareket ediyor gibi görüyorsunuz.

7 / 23 Hareketsiz yeşil çizgiler hareket ediyor gibi gözüküyor.

8 / 23 Sizce hangi yöne doğru dönüyorlar? (Aslında hareket etmediklerini söyleyelim)

9 / 23 Buradaki iki kalp de kırmızının aynı tonunda.

10 / 23 Burada bir sarmal (spiral) görüyorsanız yanılıyorsunuz.

11 / 23 Bu resimde de bir sarmal yok.

12 / 23 Soldaki kalp yeşil, sağdaki pembe görünüyorama gerçekte ikisi de gri.

13 / 23 Dışa doğru bükülmüş gibi gözükse de aslında öyle değil.

14 / 23 Ortadan bir ışık parlıyormuş gibi görünüyor.

15 / 23 Optik illüzyona sahip normal bir fincan.

16 / 23 Soldaki kızın teni pembeye yakın sağdakinin sarıya yakın görünse de ikisinin de renkleri aynı.

17 / 23 Yakından bakınca bir Çin tapınağı gibi görünüyor ama uzaktan bakarsanız içinde şaşırtıcı bir detay gizli. (Mona Lisa)

18 / 23 Harfler aslında eğik değil.

19 / 23 Bisikletin tekerlekleri dönüyormuş gibi görünüyor.

20 / 23 Resimdeki kare gittikçe büyüyor gibi görünüyor.

21 / 23 Yıldızlar parlıyormuş gibi görünüyor.

22 / 23 Bu resimde uyuyan bir kadın var.