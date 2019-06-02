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Resimlerinde "Halikarnas Balıkçısı"nı anlattılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 22:44 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gazeteci, yazar, şair, ressam Cevat Şakir Kabaağaçlı adına 1. Bodrum Deniz Müzesi Çocuk Resim Yarışması düzenlendi

Muğla'da "Halikarnas Balıkçısı" mahlaslı gazeteci, yazar, şair, ressam Cevat Şakir Kabaağaçlı adına düzenlenen 1. Bodrum Deniz Müzesi Çocuk Resim Yarışması'nda dereceye girenler ödüllendirildi.

İlçedeki 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerini kapsayan yarışma sonunda Bodrum Deniz Müzesi'nde ödül töreni düzenlendi. Yarışmada Eda Kallemoğlu birinci, Defne Tahsin ikinci ve Leyla Bener üçüncü oldu. Kallemoğlu mavi yolculuk, Tahsin su altı fotoğraf makinesi, Bener de yelken kursu ile ödüllendirildi. Ayrıca yarışmada dereceye giren 6 öğrenciye, Kabaağaçlı'nın kızı İsmet Kabaağaçlı Noonan'ın imzaladığı babasının kitapları hediye edildi.

Öğrencilere ödüllerini Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi Sorumlusu Hadi Türk verdi.

Müzede, Kabaağaçlı'nın aile albümünden fotoğrafları, tarihi belgeler ile bazı kişisel eşya ve eserleri de sergilendi.

Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018-2019 eğitim öğretim yılı öğrenci programları kapsamında yarışmayı düzenlediklerini söyledi.

Kabaağaçlı'nın Bodrum için çok önemli olduğunu belirten Cambazoğlu "Öğrencilerin hayal güçlerini yansıttıkları çok güzel resimler elde ettik. Asıl amacımız çocuklarımıza Halikarnas Balıkçısı'nı tanıtmak ve unutturmamak." dedi.

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