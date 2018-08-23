Resimli Cuma mesajları 2018 - 24 Ağustos Cuma günü için en anlamlı resimli Cuma mesajları

Resimli Cuma mesajları 24 Ağustos... Bugün Cuma mesajları daha fazla bir anlam kazandı. Kurban Bayramı'nın son günü, aynı zamanda Cuma gününe denk geldi ve bize çifte bayram sevinci yaşattı. Bu sevincimizi paylaşmak için haberimizde resimli Cuma mesajlarını kullanabilirsiniz. Beğendiklerinizi bilgisayarınıza, cep telefonunuza indirebilir ve tüm sevdikleriniz ile paylaşabilirsiniz. İslam tarihinden birçok önemli olayların yaşandığı Cuma günü, sevdiklerimize gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya mecralarından paylaşmak isteyebileceğiniz güncel resimli Cuma mesajları sayfamızda sizler için derlendi. İşte en güzel cuma mesajları resimli yeni 2018...
Ey Rabbimiz! Bu gün edeceğimiz dualarımızı kabul et ve bizi Makam-ı Mahmud’a komşu olmaya mazhar olanlardan eyle. Hayırlı Cumalar…
Allah’ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar…
Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaati üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar…
Ya Rabbi; sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme… Hayırlı cumalar…
Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et… Hayırlı nurlu cumalar…
Ey rabbim; istemeden verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmamanı diliyorum. Hayırlı cumalar…
Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…
Tüm din kardeşlerimin Cuması mübarek olsun… Allah herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşallah…
Mübarek Cuma günü için özenle seçerek sizler için hazırladığımız resimli Cuma mesajları galerimizde. En yeni resimli Cuma mesajları içinden beğendiklerinizi telefonunuza veya bilgisayarınıza indirerek sevdiklerinize gönderebilir, sosyal medya hesabınızdan
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