Resimli Cuma mesajları 2018 - 24 Ağustos Cuma günü için en anlamlı resimli Cuma mesajları

Resimli Cuma mesajları 24 Ağustos... Bugün Cuma mesajları daha fazla bir anlam kazandı. Kurban Bayramı'nın son günü, aynı zamanda Cuma gününe denk geldi ve bize çifte bayram sevinci yaşattı. Bu sevincimizi paylaşmak için haberimizde resimli Cuma mesajlarını kullanabilirsiniz. Beğendiklerinizi bilgisayarınıza, cep telefonunuza indirebilir ve tüm sevdikleriniz ile paylaşabilirsiniz. İslam tarihinden birçok önemli olayların yaşandığı Cuma günü, sevdiklerimize gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya mecralarından paylaşmak isteyebileceğiniz güncel resimli Cuma mesajları sayfamızda sizler için derlendi. İşte en güzel cuma mesajları resimli yeni 2018...

CUMA MESAJLARI 2018

Ey Rabbimiz! Bu gün edeceğimiz dualarımızı kabul et ve bizi Makam-ı Mahmud’a komşu olmaya mazhar olanlardan eyle. Hayırlı Cumalar…

Allah’ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar…

Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaati üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar…